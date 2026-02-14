Familiares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre en Venezuela tras una nueva demora de la amnistía

El reclamo de las familias

En tanto, los familiares de otros presos políticos que comparten su reclamo en Caracas explicaron que con la huelga de hambre que iniciaron hoy exigen "que ya se concrete y sea real la liberación de todos". "Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto", dijo a la agencia AFP Evelin Quiaro, 46 años, madre de uno de los detenidos y funcionaria del servicio de migración.

“Lo que estamos pidiendo con esto es que ya sean liberados todos, como se nos prometió”, expresó otra de las huelguistas, Sachare Torrez, de 23 años.

La identidad de uno de los libertados

Entre los liberados figura José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien estaba preso desde noviembre sin orden judicial, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

Cuándo se trata la anmistía

El proceso político se desarrolla luego de que el 3 de enero Nicolás Maduro fuera expulsado del país tras una intervención militar estadounidense. Desde entonces Rodríguez ejerce la presidencia interina y presentó el proyecto de amnistía el 30 de enero.

El tratamiento legislativo, sin embargo, fue aplazado dos veces. El último retraso se decidió el jueves, cuando los diputados resolvieron tomarse otra semana para definir si la norma abarcará los 27 años del chavismo o solo un período específico. La sesión quedó fijada para el jueves 19 de febrero.

En paralelo, la mandataria interina impulsó acuerdos petroleros, liberaciones parciales de detenidos y un giro en la relación con Washington, deteriorada desde 2019. Datos de la ONG Foro Penal indican que desde el 8 de enero 431 presos políticos obtuvieron libertad condicional y 644 siguen encarcelados.