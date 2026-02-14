Los regalos que Mauro Icardi le hizo a La China Suárez en San Valentín: las fotos

Pero lo que más llamó la atención fue un detalle en las fotos: la China luce un anillo en su dedo anular que parece de compromiso. ¿Será que la pareja decidió dar un paso más en su relación?

china e icardi 1 san valentin

china e icardi 2 san valentin

china e icardi 3 san valentin

china e icardi 4 san valentin

china suarez san valentin 1

china suarez san valentin 2

china suarez san valentin 3

Cuál fue el impactante elogio de Mauro Icardi a la China Suárez, cubierta de sangre

En medio de un nuevo capítulo mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi -esta vez por el supuesto desbloqueo del delantero a la madre de sus hijas en redes sociales-, el jugador del Galatasaray volvió a marcar su posición sentimental. Lejos de las especulaciones, eligió mostrarse públicamente más cerca que nunca de la China Suárez.

El lanzamiento de la segunda temporada de En el Barro (Netflix) fue el escenario perfecto para que Icardi reafirmara su apoyo y cariño hacia la actriz. No sólo acompañó la difusión de la ficción, sino que aprovechó para dedicarle un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Al compartir una imagen del personaje de Eugenia en la serie carcelaria -donde aparece con el rostro ensangrentado-, el futbolista escribió: “¡¡Esa boquita, Nicole!!”. La frase, breve y directa, dejó en evidencia la complicidad entre ambos.

Además, replicó en su cuenta uno de los afiches oficiales de la producción de Underground, reforzando la promoción del proyecto y mostrando su respaldo al trabajo de la actriz.

Horas antes ya había dado señales de su devoción al repostear una campaña de lencería de Suárez, acompañada por cuatro emojis de carita enamorada y babeando. En otra publicación, sumó un emoji de corona y un comentario irónico: "los entiendo", junto a una carita muerta de risa, destacando la belleza de su pareja.

Así, mientras las redes se encienden con cada gesto y la polémica con Wanda sigue latente, Mauro Icardi se muestra firme en su decisión de exhibir sin reservas su amor por Eugenia Suárez, dejando claro que su prioridad está en ella.