Qué me pasa si bloqueo un contacto en WhatsApp

Una vez dentro del chat, debes tocar el nombre del contacto en la parte superior de la pantalla. Si se trata de alguien que no está en tus contactos, deberás tocar el número de teléfono en lugar del nombre. En este caso, cuando recibas un mensaje de un nuevo contacto, tendrás la opción de bloquearlo directamente en la parte inferior de la pantalla.

Al tocar el nombre del contacto, ingresarás a una pantalla con opciones relacionadas con el chat. Desplázate hasta la parte inferior y pulsa el botón rojo "Bloquear" que aparecerá junto al número de teléfono del contacto. ¡Listo! Con este paso bloquearás al contacto en cuestión.

También es posible bloquear contactos desde la configuración de WhatsApp tanto en Android como en iOS. Para ello, debes acceder a la sección de "Privacidad" y seleccionar la opción "Bloqueados". Además de la lista de contactos bloqueados, tendrás la opción de agregar un nuevo contacto a la lista de bloqueos.

Una vez que bloqueas a alguien en WhatsApp, la primera consecuencia es que dejarás de recibir cualquier mensaje enviado por esa persona. Además, el contacto bloqueado no verá el segundo tic que indica que el mensaje ha sido entregado, lo que podría revelarle que ha sido bloqueado en WhatsApp.

El contacto bloqueado tampoco podrá ver tu foto de perfil ni la última hora de conexión. No podrá saber si estás en línea ni ver tus estados públicos.

Por otro lado, tú tampoco podrás enviar mensajes al contacto bloqueado. Si deseas comunicarte con esa persona a través de WhatsApp, deberás desbloquearla previamente. Esto se aplica tanto a mensajes de texto como al envío de archivos, fotos, llamadas y videollamadas. No podrás realizar ninguna acción con ese contacto mientras esté bloqueado.

En resumen, bloquear a alguien en WhatsApp implica que no recibirás sus mensajes, esa persona no podrá ver tu información y no podrás comunicarte con ella a través de la aplicación hasta que sea desbloqueada.

Si alguna vez necesitas alejarte de un contacto no deseado o proteger tu privacidad, ahora sabes cómo bloquear a alguien en WhatsApp y qué sucede después de hacerlo.