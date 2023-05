Ya podés acceder a la transcripción de audios en WhatsApp

Incluso es posible activar la función de transcripción automática para todos los audios que lleguen al iPhone. Para aquellos que encuentren esta característica tediosa, pueden desactivarla siguiendo unos simples pasos: dentro de WhatsApp, se debe acceder a "Configuración/Chats" y luego seleccionar "Transcripciones de mensajes de voz", donde podrán desactivarla para que deje de transcribir automáticamente los audios.

Mientras los usuarios de Android esperan ansiosos por esta función, pueden hacer uso de una alternativa llamada "Alfred The Transcriber", un bot que se encarga de transcribir los mensajes de audio cuando no se puede escucharlos en ese momento.

Para utilizar Alfred The Transcriber, los usuarios deben agregar el número de teléfono +14156809230 a su lista de contactos y guardar el contacto como "Alfred The Transcriber" o el nombre que prefieran. Una vez que esté agregado, simplemente deben ir a la conversación en la que hayan recibido el mensaje de voz que desean transcribir. La única limitación es que el archivo de audio no debe superar los 60 segundos de duración.

Cuando Alfred The Transcriber aparezca en la lista de contactos, el proceso es sencillo. Si se recibe un mensaje de voz que excede el límite de 1 minuto, se recibirá un recordatorio sobre esta restricción y se mencionará la posibilidad de futuras actualizaciones del bot que podrían extender este tiempo.

La próxima vez que se reciba un mensaje de voz, simplemente hay que mantener presionado el mensaje hasta que aparezca el menú de selección y luego seleccionar la opción de reenviar para compartirlo con Alfred The Transcriber. En cuestión de segundos, el bot replicará el mensaje con la transcripción correspondiente. Es posible que aparezca otro mensaje del equipo detrás de Alfred The Transcriber, sugiriendo una donación voluntaria, pero esta no es obligatoria y se puede ignorar.

Alfred The Transcriber es compatible con mensajes en español, inglés, francés y alemán, y funciona de manera eficiente, incluso incluyendo signos de puntuación en la transcripción. Su principal ventaja en comparación con otras aplicaciones similares es que no requiere la instalación de software adicional en el teléfono móvil.

Cabe destacar que los resultados de la transcripción dependen de la pronunciación y la velocidad del habla, ya que no todo puede entenderse perfectamente. Sin embargo, puede ser de gran ayuda en momentos de urgencia, como entrevistas enviadas por audio, e incluso para comprender mejor un mensaje de voz en caso de que el bot pueda transcribirlo.

Es importante tener en cuenta que se está compartiendo el mensaje con un bot y nunca se sabe quién está detrás de él. Aunque las conversaciones en WhatsApp están encriptadas, se recomienda ser prudente y no revelar información privada o sensible durante las interacciones con Alfred The Transcriber.