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Qué pasa después de la muerte: la explicación científica detrás de un mito popular

Tras la muerte, el cuerpo atraviesa una serie de cambios físicos que durante siglos dieron lugar a interpretaciones erróneas.

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Tras la muerte

Tras la muerte, el cuerpo atraviesa una serie de cambios físicos que durante siglos dieron lugar a interpretaciones erróneas.

Durante generaciones se ha mantenido la creencia de que, tras la muerte, las uñas y el cabello continúan creciendo. La imagen de cuerpos con uñas más largas o barbas más pronunciadas alimentó este mito popular, repetido durante años en relatos urbanos, películas y conversaciones cotidianas. Sin embargo, la ciencia es clara: el crecimiento se detiene casi de inmediato tras el fallecimiento.

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El desarrollo del cabello y de las uñas depende de la actividad de células vivas ubicadas en los folículos pilosos y en la matriz ungueal. Para que este proceso se mantenga, el organismo requiere oxígeno, nutrientes y circulación sanguínea constante. Cuando esas funciones vitales cesan, ya sea por muerte cerebral y circulatoria, la actividad celular se interrumpe por completo.

Desde el punto de vista fisiológico, tanto el cabello como las uñas están formados por queratina, una proteína producida por células que solo pueden funcionar mientras existe metabolismo activo. Al detenerse ese sistema, no se genera nuevo tejido ni hay posibilidad de crecimiento.

¿Por qué entonces parece que siguen creciendo?

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La explicación principal está en los cambios físicos que atraviesa el cuerpo en las horas posteriores al fallecimiento. La piel del cadáver pierde humedad y elasticidad, retrayéndose ligeramente. Este proceso hace que las uñas, que permanecen fijas en los dedos, queden más expuestas y den la impresión de haber crecido.

Algo similar ocurre en el cuero cabelludo: la retracción de la piel deja más visible la base del cabello, lo que puede generar la sensación de mayor longitud. No se trata de crecimiento real, sino de una modificación en la superficie del cuerpo.

A estos cambios se suman otros fenómenos post mortem, como la pérdida de elasticidad tisular, la acción de la gravedad y los procesos iniciales de descomposición, que alteran progresivamente la apariencia externa.

Durante siglos, la falta de conocimientos en biología celular y medicina forense llevó a interpretar estos signos como evidencia de un crecimiento continuado tras la muerte. Así se consolidó una idea que se transmitió de generación en generación.

Una ilusión del cuerpo

Hoy la medicina forense y la biología coinciden en que no existe crecimiento post mortem. Lo que se percibe no es producción de tejido nuevo, sino una combinación de retracción cutánea y cambios estructurales del cuerpo.

En definitiva, las uñas y el cabello no siguen creciendo tras la muerte: es el cuerpo el que se modifica, generando una ilusión óptica que durante mucho tiempo fue interpretada como un proceso biológico que nunca existió.

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