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Las conocieron en un boliche y terminaron inconscientes: entre los detenidos hay una adolescente

Dos hombres denunciaron que perdieron el conocimiento después de consumir bebidas junto a dos mujeres que habían conocido en Palermo. La Policía reconstruyó el recorrido de los sospechosos y realizó dos allanamientos.

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Conocieron a dos mujeres en un boliche y terminaron inconscientes: así cayó una banda de viudas negras

Conocieron a dos mujeres en un boliche y terminaron inconscientes: así cayó una banda de "viudas negras"

La Policía de la Ciudad desarticuló una banda acusada de cometer robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra” y detuvo a cuatro personas, entre ellas una adolescente menor de edad. Los procedimientos se realizaron en la Villa Zavaleta y en la localidad bonaerense de Castelar, partido de Morón.

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El empresario venezolano habría muerto después de consumir una sustancia que le fue suministrada en una bebida. (Foto: A24)

La investigación comenzó a partir de un hecho ocurrido el pasado 6 de junio, cuando dos hombres denunciaron haber sido víctimas de un robo luego de conocer a dos mujeres en un boliche del barrio porteño de Palermo.

Según la denuncia, tras el encuentro, los hombres se trasladaron junto a las mujeres hasta una barbería. Allí consumieron bebidas alcohólicas y, poco después, perdieron el conocimiento.

Cuando despertaron, descubrieron que les habían sustraído distintos objetos de valor, por lo que realizaron la denuncia ante la Justicia.

A partir del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron reconstruir el recorrido realizado por los involucrados e identificar tanto a los sospechosos como el vehículo que habría sido utilizado durante el robo: un Renault Logan de color blanco.

Allanamientos en la Ciudad y el conurbano

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que dos de los acusados residían en la Villa Zavaleta, mientras que otro de los sospechosos se encontraba domiciliado en Castelar.

Con la información obtenida durante la investigación, la Justicia ordenó realizar allanamientos simultáneos en ambos puntos.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres mayores de edad y una adolescente, quienes quedaron señalados como presuntos integrantes de la organización.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos que podrían resultar de interés para avanzar en la investigación.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30, encabezado por Martín Sebastián Peluso; el Juzgado Nacional de Menores N.º 3, a cargo de Julia Marano Sanchis; y el Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y establecer si la organización estaría vinculada con otros hechos cometidos bajo la misma modalidad.

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