Las conocieron en un boliche y terminaron inconscientes: entre los detenidos hay una adolescente

A partir del análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas, los investigadores lograron reconstruir el recorrido realizado por los involucrados e identificar tanto a los sospechosos como el vehículo que habría sido utilizado durante el robo: un Renault Logan de color blanco.

Allanamientos en la Ciudad y el conurbano

Las tareas de inteligencia permitieron establecer que dos de los acusados residían en la Villa Zavaleta, mientras que otro de los sospechosos se encontraba domiciliado en Castelar.

Con la información obtenida durante la investigación, la Justicia ordenó realizar allanamientos simultáneos en ambos puntos.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos tres hombres mayores de edad y una adolescente, quienes quedaron señalados como presuntos integrantes de la organización.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares y otros elementos que podrían resultar de interés para avanzar en la investigación.

La causa se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 30, encabezado por Martín Sebastián Peluso; el Juzgado Nacional de Menores N.º 3, a cargo de Julia Marano Sanchis; y el Juzgado de Garantías N.º 6 del Departamento Judicial Morón, a cargo de Ricardo Julio Fraga.

La investigación continúa para determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y establecer si la organización estaría vinculada con otros hechos cometidos bajo la misma modalidad.