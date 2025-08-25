En vivo Radio La Red
NUEVOS MEDIOS

Qué pasó con Moski y cuál fue la reacción de Mernuel y Bauletti

El streamer Moski anunció su retiro desde Dubái y dejó en shock a la comunidad que compartía junto a Mernuel y Bauletti en Kick. Su decisión de volver a una vida lejos de las redes generó tristeza entre sus compañeros y miles de seguidores.

Moski, un conocido streamer, anunció que deja el streaming para volver a su vida anterior y alejarse de las redes sociales y las cámaras. Esta decisión impactó mucho a su comunidad y a sus dos compañeros de streaming, Mernuel y Bauletti, quienes mostraron gran tristeza y se emocionaron profundamente con la noticia. Moski explicó que sentía que ya no podía ser genuino en su contenido y que no quería traicionarse a sí mismo ni a su audiencia.

💖 Venus entra en Leo: el tránsito que enciende el amor y la pasión en cada signo

Por su parte, Mernuel aclaró algunos comentarios negativos que recibió tras la salida de Moski, desmintiendo que haya explotado a Moski o a otros integrantes del grupo, y reveló que la relación entre ellos sigue siendo buena. Mernuel y Bauletti continuarán haciendo transmisiones en vivo.

En resumen, Moski se retiró del streaming por motivos personales de sentirse agotado y buscar autenticidad, lo que dejó a Mernuel y Bauletti emocionados pero entendiendo y respetando la decisión de su amigo y compañero de trabajo.

image

Qué dijo Moski exactamente sobre por qué deja el stream

Moski explicó que deja el streaming porque tiene "muchas cosas en la cabeza" y que el streaming dejó de ser compatible con su momento personal. Aclaró que nunca hizo streaming por dinero sino por pasión, y que siente que ya no puede seguir haciéndolo sin traicionarse a sí mismo.

Dijo textualmente: "Siento que hoy en día no lo puedo hacer más. Nunca lo hice por la plata, nunca fue lo que me interesó". Además, manifestó su temor a no poder ser tan auténtico como siempre lo fue, y que esta falta de autenticidad fue uno de los principales motivos para alejarse. Agradeció a amigos cercanos y a su comunidad, y cerró su mensaje advirtiendo que se prepara para encarar una nueva etapa lejos de Twitch.

Quiénes son Moski, Mernuel y Bauletti

Los tres conformaron en poco tiempo una de las comunidades de streaming más fuertes de Argentina y con gran impacto en Latinoamérica. Su contenido, transmitido principalmente en Kick, se caracterizaba por la espontaneidad, el humor absurdo y el sentido de camaradería entre ellos, lo que generó un vínculo muy cercano con miles de jóvenes que los seguían diariamente.

La comunidad se autodefinía como un espacio de diversión, “entre amigos”, sin la formalidad de otros streamers más tradicionales. Por eso, la decisión de Moski de dar un paso al costado cayó como un baldazo de agua fría, no solo para sus compañeros, sino también para la audiencia, que expresaba en redes y en el chat su tristeza, pero también apoyo a la decisión personal del creador.

Mernuel y Bauletti, más allá de la angustia, destacaron que la amistad entre ellos sigue intacta y que continuarán transmitiendo, aunque ya sin la misma dinámica que había convertido a este trío en un fenómeno digital.

