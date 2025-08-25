Qué pasó con Moski y cuál fue la reacción de Mernuel y Bauletti

Dijo textualmente: "Siento que hoy en día no lo puedo hacer más. Nunca lo hice por la plata, nunca fue lo que me interesó". Además, manifestó su temor a no poder ser tan auténtico como siempre lo fue, y que esta falta de autenticidad fue uno de los principales motivos para alejarse. Agradeció a amigos cercanos y a su comunidad, y cerró su mensaje advirtiendo que se prepara para encarar una nueva etapa lejos de Twitch.

Quiénes son Moski, Mernuel y Bauletti

Los tres conformaron en poco tiempo una de las comunidades de streaming más fuertes de Argentina y con gran impacto en Latinoamérica. Su contenido, transmitido principalmente en Kick, se caracterizaba por la espontaneidad, el humor absurdo y el sentido de camaradería entre ellos, lo que generó un vínculo muy cercano con miles de jóvenes que los seguían diariamente.

La comunidad se autodefinía como un espacio de diversión, “entre amigos”, sin la formalidad de otros streamers más tradicionales. Por eso, la decisión de Moski de dar un paso al costado cayó como un baldazo de agua fría, no solo para sus compañeros, sino también para la audiencia, que expresaba en redes y en el chat su tristeza, pero también apoyo a la decisión personal del creador.

Mernuel y Bauletti, más allá de la angustia, destacaron que la amistad entre ellos sigue intacta y que continuarán transmitiendo, aunque ya sin la misma dinámica que había convertido a este trío en un fenómeno digital.