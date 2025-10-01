Horóscopo económico: 3 signos que recibirán un ingreso extra antes del 10 de octubre

El signo de Tauro verá resultados financieros positivos por esfuerzos pasados. Es posible recibir un pago pendiente, un reintegro o una oportunidad de venta rentable.

2. Virgo: ascensos y bonificaciones

Virgo se beneficia de su disciplina. Los próximos días podrían traer un aumento salarial, un bono extra o ingresos por un proyecto paralelo que da frutos inesperadamente.

3. Capricornio: ganancias por nuevas oportunidades

Capricornio recibe el impulso de Júpiter en su zona laboral. Es un período ideal para negociar contratos, cerrar acuerdos comerciales o recibir propuestas que mejoren su economía.

horoscopo primavera dinero suerte amor signos

Rituales para atraer la prosperidad en octubre 2025

Colocar tres hojas de laurel en la billetera el 8/10.

Hacer una lista de gratitud por los ingresos ya recibidos.

Evitar gastos impulsivos para multiplicar la abundancia.

Antes del 10/10, estos tres signos podrían ver mejoras económicas que alivien sus cuentas y abran puertas a un mes más estable.