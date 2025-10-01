En vivo Radio La Red
Signos
octubre
SORPRESA

Horóscopo económico: 3 signos que recibirán un ingreso extra antes del 10 de octubre

El tránsito de Júpiter y Mercurio directo activa el área económica. Tres signos recibirán dinero inesperado, devoluciones pendientes o un aumento laboral antes del 10/10.

La primera semana de octubre está marcada por el ingreso de Mercurio directo en Virgo y la estabilización de Júpiter retrógrado en Tauro. Esto genera un movimiento positivo en el plano económico, especialmente en lo relacionado con cobros atrasados, acuerdos comerciales y oportunidades de ingresos rápidos.

Octubre 2025: 5 signos que tendrán revelaciones importantes en sueños
octubre 2025: 5 signos que tendran revelaciones importantes en suenos

Los astrólogos sugieren que es un buen momento para ordenar finanzas, ahorrar y planificar inversiones. No será igual para todos, pero hay tres signos que sentirán con más intensidad este impulso de prosperidad.

signos dinero 1

Los 3 signos favorecidos en el dinero durante octubre 2025

1. Tauro: pagos atrasados que llegan

El signo de Tauro verá resultados financieros positivos por esfuerzos pasados. Es posible recibir un pago pendiente, un reintegro o una oportunidad de venta rentable.

2. Virgo: ascensos y bonificaciones

Virgo se beneficia de su disciplina. Los próximos días podrían traer un aumento salarial, un bono extra o ingresos por un proyecto paralelo que da frutos inesperadamente.

3. Capricornio: ganancias por nuevas oportunidades

Capricornio recibe el impulso de Júpiter en su zona laboral. Es un período ideal para negociar contratos, cerrar acuerdos comerciales o recibir propuestas que mejoren su economía.

horoscopo primavera dinero suerte amor signos

Rituales para atraer la prosperidad en octubre 2025

  • Colocar tres hojas de laurel en la billetera el 8/10.

  • Hacer una lista de gratitud por los ingresos ya recibidos.

  • Evitar gastos impulsivos para multiplicar la abundancia.

Antes del 10/10, estos tres signos podrían ver mejoras económicas que alivien sus cuentas y abran puertas a un mes más estable.

