Astrología de octubre: los 4 signos que sentirán un giro inesperado en el amor antes del 10/10

La energía de Venus reaviva viejas conexiones. Aries podría recibir un mensaje de alguien que marcó su historia. Será un buen momento para decidir si reabrir ese capítulo o seguir adelante con mayor madurez.

2. Géminis: confesiones inesperadas

Géminis recibe noticias románticas de forma sorpresiva. Podría ser una declaración de alguien cercano o un nuevo interés amoroso que llega por redes sociales o en un ámbito laboral.

Astrología 4 signos tendrán revelaciones importantes antes que termine septiembre 2025

3. Libra: reconciliaciones y compromisos

Al estar en su temporada solar, Libra está más dispuesto a dialogar y perdonar. Esto se traduce en reconciliaciones con pareja o seres queridos, con oportunidades para fortalecer la relación.

4. Escorpio: encuentros intensos

Escorpio sentirá el impulso de los astros con encuentros apasionados que pueden transformar su visión del amor. Es el momento ideal para confiar en la intuición y dejarse guiar por lo que el corazón indica.

Cómo potenciar las energías amorosas

Encender una vela rosa el 9/10 por la noche.

Escribir en un papel el deseo sentimental y guardarlo bajo la almohada.

Evitar discusiones innecesarias y priorizar la comunicación.

El portal 10/10 será clave para sellar acuerdos emocionales. Para estos signos, el amor se vestirá de sorpresa y cambio.