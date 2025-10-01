Astrología de octubre: los 4 signos que sentirán un giro inesperado en el amor antes del 10/10

La energía de Venus reaviva viejas conexiones. Aries podría recibir un mensaje de alguien que marcó su historia. Será un buen momento para decidir si reabrir ese capítulo o seguir adelante con mayor madurez.
2. Géminis: confesiones inesperadas
Géminis recibe noticias románticas de forma sorpresiva. Podría ser una declaración de alguien cercano o un nuevo interés amoroso que llega por redes sociales o en un ámbito laboral.
Astrología 4 signos tendrán revelaciones importantes antes que termine septiembre 2025
3. Libra: reconciliaciones y compromisos
Al estar en su temporada solar, Libra está más dispuesto a dialogar y perdonar. Esto se traduce en reconciliaciones con pareja o seres queridos, con oportunidades para fortalecer la relación.
4. Escorpio: encuentros intensos
Escorpio sentirá el impulso de los astros con encuentros apasionados que pueden transformar su visión del amor. Es el momento ideal para confiar en la intuición y dejarse guiar por lo que el corazón indica.
Cómo potenciar las energías amorosas
-
Encender una vela rosa el 9/10 por la noche.
-
Escribir en un papel el deseo sentimental y guardarlo bajo la almohada.
-
Evitar discusiones innecesarias y priorizar la comunicación.
El portal 10/10 será clave para sellar acuerdos emocionales. Para estos signos, el amor se vestirá de sorpresa y cambio.