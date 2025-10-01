En vivo Radio La Red
Trends
Signos
Astrología
ASTROLOGÍA

Astrología de octubre: los 4 signos que sentirán un giro inesperado en el amor antes del 10/10

Los astros anuncian cambios sorpresivos en el terreno sentimental. Cuatro signos podrían experimentar un reencuentro, una declaración inesperada o un nuevo comienzo antes del portal energético del 10/10.

Octubre 2025 trae consigo un aire de transformación que se siente desde el primer día en todos los signos. La Luna en Tauro, la influencia de Venus en Libra y el portal 10/10 marcan un período en el que las emociones se intensifican y los corazones se abren a lo inesperado.

Portal de octubre 2025: rituales simples para atraer amor, prosperidad y trabajo
portal de octubre 2025: rituales simples para atraer amor, prosperidad y trabajo

Según los astrólogos, este mes será especial para quienes están buscando claridad en su vida sentimental. El 10/10 se considera una fecha de “apertura” que potencia los vínculos, favorece los reencuentros y brinda valentía para expresar sentimientos guardados.

signos 3

Los 4 signos que tendrán un giro en el amor

1. Aries: reencuentro con alguien del pasado

La energía de Venus reaviva viejas conexiones. Aries podría recibir un mensaje de alguien que marcó su historia. Será un buen momento para decidir si reabrir ese capítulo o seguir adelante con mayor madurez.

2. Géminis: confesiones inesperadas

Géminis recibe noticias románticas de forma sorpresiva. Podría ser una declaración de alguien cercano o un nuevo interés amoroso que llega por redes sociales o en un ámbito laboral.

3. Libra: reconciliaciones y compromisos

Al estar en su temporada solar, Libra está más dispuesto a dialogar y perdonar. Esto se traduce en reconciliaciones con pareja o seres queridos, con oportunidades para fortalecer la relación.

4. Escorpio: encuentros intensos

Escorpio sentirá el impulso de los astros con encuentros apasionados que pueden transformar su visión del amor. Es el momento ideal para confiar en la intuición y dejarse guiar por lo que el corazón indica.

Cómo potenciar las energías amorosas

  • Encender una vela rosa el 9/10 por la noche.

  • Escribir en un papel el deseo sentimental y guardarlo bajo la almohada.

  • Evitar discusiones innecesarias y priorizar la comunicación.

El portal 10/10 será clave para sellar acuerdos emocionales. Para estos signos, el amor se vestirá de sorpresa y cambio.

Se habló de
Signos Astrología octubre signos del zodíaco signo Aries Géminis Libra Escorpio
