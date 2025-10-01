A24.com

Ángela Torres contó con quién estuvo la misma noche que terminó con Rusherking

Ángela Torres hizo una explosiva confesión sobre el día que terminó con Rusherking y encendió las redes con un relato que generó polémica.

1 oct 2025, 19:03
angela torres y rusherking
angela torres y rusherking

En las últimas horas, Ángela Torres sorprendió a sus seguidores al compartir una confesión íntima que no pasó desapercibida. Durante su participación en Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante reveló con quién estuvo el mismo día que puso fin a su relación con Rusherking, provocando una ola de reacciones en redes sociales.

"Yo hice algo también que fue que me separé y ese mismo día me fui a estar con el que a él le molestaba“, lanzó Torres, dejando atónitos a sus compañeros de programa, quienes reaccionaron al instante con la frase: "La famosa putóxica".

La artista fue aún más explícita al continuar con su relato: "Fui con el que él está obsesionado, a propósito, ese mismo día que me separé, me culié al que al otro le molestaba. Está bueno, eh", sostuvo sin vueltas.

El video rápidamente se viralizó y generó una catarata de comentarios entre los usuarios, que no tardaron en expresar sus opiniones. “El problema de raíz es que hay pibas que toman a estos personajes como referentes morales y repiten estas actitudes en la vida real. Y cada vez se destrozan más cabezas y se destruyen más relaciones”; “Y nosotros sentados en una silla pensando que hicimos mal mientras vemos un partido”; y "Si a los 2 minutos de cortar hacés eso con el que le molestaba a tu exnovio, le estás dando la razón", fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en X.

Por qué Ángela Torres dijo que su ruptura con Rusherking la dejó "seca"

Ángela Torres y Rusherking pusieron fin a su relación en junio, tras atravesar una etapa complicada marcada por una crisis profunda. En una charla relajada en Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante se animó a hablar sobre cómo se manejaban los gastos dentro de la pareja, revelando aspectos personales que hasta ahora no habían salido a la luz.

Mientras debatían sobre cómo se administra el dinero en los vínculos amorosos, Nico Occhiato lanzó una pregunta con tono divertido: "¿Vos también te endeudaste para viajar en business?".

"A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él", confesó Ángela, abriendo la puerta a una experiencia que vivió en carne propia.

"Ahora van a poner a Rusherking acá...", bromeó Occhiato. La actriz, con humor y sin esquivar el tema, respondió: "Le mandamos un besito". En ese momento, Flor Jazmín Peña quiso indagar más: "¿Y él no colaboraba con un 25 por ciento?".

Torres, algo incómoda por la pregunta, soltó un evasivo "Eh… bue…". Luego, se sinceró: "Entonces, yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca".

Para cerrar, la intérprete reflexionó sobre su historia personal y su vínculo con el dinero: "Como yo siempre fui muy independiente y siempre me mantuve sola, desde muy chiquita, no estoy acostumbrada a pedir plata para comprar algo. Siempre soy yo la que paga".

