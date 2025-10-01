Ángela Torres contó con quién estuvo la misma noche que terminó con Rusherking

Embed

Por qué Ángela Torres dijo que su ruptura con Rusherking la dejó "seca"

Ángela Torres y Rusherking pusieron fin a su relación en junio, tras atravesar una etapa complicada marcada por una crisis profunda. En una charla relajada en Nadie dice nada (Luzu TV), la cantante se animó a hablar sobre cómo se manejaban los gastos dentro de la pareja, revelando aspectos personales que hasta ahora no habían salido a la luz.

Mientras debatían sobre cómo se administra el dinero en los vínculos amorosos, Nico Occhiato lanzó una pregunta con tono divertido: "¿Vos también te endeudaste para viajar en business?".

"A mí me pasó que el año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él", confesó Ángela, abriendo la puerta a una experiencia que vivió en carne propia.

"Ahora van a poner a Rusherking acá...", bromeó Occhiato. La actriz, con humor y sin esquivar el tema, respondió: "Le mandamos un besito". En ese momento, Flor Jazmín Peña quiso indagar más: "¿Y él no colaboraba con un 25 por ciento?".

Torres, algo incómoda por la pregunta, soltó un evasivo "Eh… bue…". Luego, se sinceró: "Entonces, yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca".

Para cerrar, la intérprete reflexionó sobre su historia personal y su vínculo con el dinero: "Como yo siempre fui muy independiente y siempre me mantuve sola, desde muy chiquita, no estoy acostumbrada a pedir plata para comprar algo. Siempre soy yo la que paga".