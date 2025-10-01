Cómo hacer mermelada de mandarina sin complicaciones

Preparación paso a paso
Preparar las mandarinas: Pelá las mandarinas, retirando las semillas y reservando la pulpa. Si querés una mermelada con trozos, cortá parte de la fruta en cubitos pequeños.
Mezclar con el azúcar: En una olla de fondo grueso, colocá la pulpa de mandarina con el azúcar y el jugo de limón. Mezclá bien y dejá reposar 10-15 minutos, para que el azúcar se integre y la fruta suelte un poco de jugo.
Cocinar a fuego medio: Lleva la olla a fuego medio, removiendo constantemente para evitar que se pegue. La mezcla comenzará a espesar a medida que el agua de la fruta se evapora y el azúcar se disuelve. Este proceso suele tardar entre 25 y 30 minutos.
Controlar la consistencia: Para verificar que la mermelada esté lista, colocá una cucharadita sobre un plato frío; si se mantiene firme y no corre demasiado, está perfecta. En este momento, podés agregar la ralladura de mandarina para intensificar el aroma.
Envasar: Verté la mermelada caliente en frascos previamente esterilizados. Cerrá bien y dejá enfriar a temperatura ambiente antes de guardar en la heladera. Esto permitirá que la mermelada conserve su textura y sabor durante varias semanas.
Consejos para una mermelada perfecta
Usá mandarinas frescas y maduras: su jugo y aroma natural harán la diferencia en el sabor final.
Remové constantemente la mezcla para evitar que se queme en el fondo de la olla.
Para una textura más suave, podés procesar la mermelada con una licuadora de mano antes de envasarla.
Si buscás una versión más firme, agregá un poco de pectina natural, siguiendo las indicaciones del producto.
Preparar mermelada de mandarina en casa no solo es un modo de disfrutar un dulce más saludable y natural, sino que también permite experimentar con aromas y texturas. Podés combinarla con tostadas, yogur, panqueques o incluso usarla como relleno de postres. Su frescura y aroma cítrico harán que cada preparación sea más especial, manteniendo la tradición de lo casero en cada cucharada.