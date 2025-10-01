En vivo Radio La Red
Cómo hacer mermelada de mandarina sin complicaciones

La mermelada de mandarina casera es un clásico de la cocina dulce que combina la frescura de la fruta con la textura suave y untuosa del dulce. Con esta receta, aprenderás a prepararla paso a paso, conservando el aroma cítrico y logrando un sabor intenso.

La mermelada de mandarina destaca por su sabor fresco y aromático, con un balance perfecto entre acidez y dulzura. Prepararla en casa permite controlar los ingredientes y lograr una textura más firme y uniforme que las versiones comerciales, además de conservar todo el aroma natural de la fruta.

Ingredientes para un frasco de mermelada de mandarina

  • 500 g de mandarinas peladas y sin semillas

  • 250 g de azúcar

  • 1 cucharada de jugo de limón

  • Opcional: ralladura de mandarina para intensificar el aroma

Cada elemento cumple un papel esencial: la mandarina aporta sabor y jugo, el azúcar funciona como conservante natural y endulzante, y el limón ayuda a equilibrar la acidez y favorece la gelificación.

Preparación paso a paso

  • Preparar las mandarinas: Pelá las mandarinas, retirando las semillas y reservando la pulpa. Si querés una mermelada con trozos, cortá parte de la fruta en cubitos pequeños.

  • Mezclar con el azúcar: En una olla de fondo grueso, colocá la pulpa de mandarina con el azúcar y el jugo de limón. Mezclá bien y dejá reposar 10-15 minutos, para que el azúcar se integre y la fruta suelte un poco de jugo.

  • Cocinar a fuego medio: Lleva la olla a fuego medio, removiendo constantemente para evitar que se pegue. La mezcla comenzará a espesar a medida que el agua de la fruta se evapora y el azúcar se disuelve. Este proceso suele tardar entre 25 y 30 minutos.

  • Controlar la consistencia: Para verificar que la mermelada esté lista, colocá una cucharadita sobre un plato frío; si se mantiene firme y no corre demasiado, está perfecta. En este momento, podés agregar la ralladura de mandarina para intensificar el aroma.

  • Envasar: Verté la mermelada caliente en frascos previamente esterilizados. Cerrá bien y dejá enfriar a temperatura ambiente antes de guardar en la heladera. Esto permitirá que la mermelada conserve su textura y sabor durante varias semanas.

Consejos para una mermelada perfecta

  • Usá mandarinas frescas y maduras: su jugo y aroma natural harán la diferencia en el sabor final.

  • Remové constantemente la mezcla para evitar que se queme en el fondo de la olla.

  • Para una textura más suave, podés procesar la mermelada con una licuadora de mano antes de envasarla.

  • Si buscás una versión más firme, agregá un poco de pectina natural, siguiendo las indicaciones del producto.

Preparar mermelada de mandarina en casa no solo es un modo de disfrutar un dulce más saludable y natural, sino que también permite experimentar con aromas y texturas. Podés combinarla con tostadas, yogur, panqueques o incluso usarla como relleno de postres. Su frescura y aroma cítrico harán que cada preparación sea más especial, manteniendo la tradición de lo casero en cada cucharada.

