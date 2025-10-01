Cómo hacer mermelada de mandarina sin complicaciones

Preparar las mandarinas: Pelá las mandarinas, retirando las semillas y reservando la pulpa. Si querés una mermelada con trozos, cortá parte de la fruta en cubitos pequeños.

Mezclar con el azúcar: En una olla de fondo grueso, colocá la pulpa de mandarina con el azúcar y el jugo de limón. Mezclá bien y dejá reposar 10-15 minutos, para que el azúcar se integre y la fruta suelte un poco de jugo.

Cocinar a fuego medio: Lleva la olla a fuego medio, removiendo constantemente para evitar que se pegue. La mezcla comenzará a espesar a medida que el agua de la fruta se evapora y el azúcar se disuelve. Este proceso suele tardar entre 25 y 30 minutos.

Controlar la consistencia: Para verificar que la mermelada esté lista, colocá una cucharadita sobre un plato frío; si se mantiene firme y no corre demasiado, está perfecta. En este momento, podés agregar la ralladura de mandarina para intensificar el aroma.