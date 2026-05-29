Mientras el Gobierno acelera las privatizaciones, Caputo destacó la concesión de rutas

Cerca del Presidente admiten que YPF no será privatizada "porque el Congreso no lo autorizó". Sin embargo, también destacan que se trata de una empresa "autárquica, que tiene el 70% de acciones estatales, pero funciona como una empresa, con una muy buena gestión" de su actual titular, Horacio Marín.

Otro de los motivos es que el propio Milei toma a la compañía como la nave insignia para la atracción de inversiones e ingresos por exportaciones, como parte del plan del desarrollo energético y de crecimiento económico.

Javier Milei celebró junto a Manuel Adorni, Karina Milei y Sandra Pettovello el fallo de la Corte norteamericana a favor de YPF. Foto X

En la Casa Rosada insistieron en que en la nueva etapa de gestión "las privatizaciones son una prioridad" y van a acelerar el proceso de "todas las que votó el Congreso en la Ley Bases".

El listado oficial de empresas autorizadas para privatizar o concesionar por esta norma quedó conformado por 8 compañías. Sin embargo, a casi dos años de que se autorizaran las privatizaciones, el Gobierno terminó de concretar la venta total o adjudicación definitiva de solo 2: Transener e IMPSA. El resto se encuentra actualmente en proceso de reconversión, tasación y licitación.

AySA: está en un avanzado proceso de concesión y venta de acciones, buscando transferir su operación a capitales privados.

está en un avanzado proceso de concesión y venta de acciones, buscando transferir su operación a capitales privados. Nucleoeléctrica Argentina: se determinó un esquema de privatización parcial (hasta el 49% ), buscando incorporar inversores para la operación de las centrales nucleares.

se determinó un esquema de ), buscando incorporar inversores para la operación de las centrales nucleares. En paralelo a los procesos de venta, el Estado avanzó con el cierre, fusión o liquidación de organismos como la Administración General de Puertos (AGP) y reestructurado otras compañías como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Actualmente, las empresas sujetas a privatización (venta de paquete accionario) son:

Intercargo S.A.U. (servicios de asistencia en tierra a aeronaves).

(servicios de asistencia en tierra a aeronaves). Energía Argentina S.A. (ENARSA) (exploración, explotación y distribución de hidrocarburos).

(exploración, explotación y distribución de hidrocarburos). Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) (generación de energía a través de centrales nucleares).

(generación de energía a través de centrales nucleares). Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) (complejo carbonífero, ferroportuario y energético)

Las empresas sujetas a privatización o concesión (Infraestructura y Servicios):

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) (servicio de agua potable y cloacas).

(servicio de agua potable y cloacas). Belgrano Cargas y Logística S.A. (red ferroviaria de cargas).

(red ferroviaria de cargas). Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) (líneas de trenes de pasajeros).

(líneas de trenes de pasajeros). Corredores Viales S.A. (mantenimiento y peajes de rutas nacionales).

Caputo habló sobre el nuevo sistema de concesiones de rutas

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En medio del proceso de privatizaciones y ajuste en el Estado, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al nuevo sistema de concesión de rutas nacionales, que tras un largo proceso de negociaciones con las provincias desligó al Estado nacional de la construcción de obras viales.

"El nuevo sistema de concesiones ya está mostrando resultados concretos", dijo Caputo este viernes en un mensaje en la red social X.

El ministro señaló que "en solo 5 meses se rehabilitaron más de 200 km de las rutas del Mercosur con inversión 100% privada, alcanzando condiciones óptimas de transitabilidad en uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina y de toda la región".

Adelantó además que "en los próximos meses se rehabilitarán los 540 km restantes que completan la Etapa I" de las obras y prometió "seguir avanzando hacia la modernización integral de más de 9.000 km de rutas nacionales que integran la Red Federal de Concesiones".