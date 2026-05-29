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Mientras el Gobierno acelera las privatizaciones, Caputo destacó la concesión de rutas

El Ejecutivo busca agilizar el proceso para que un grupo de empresas autorizadas por la Ley Bases pasen a manos privadas. En tanto, el ministro de Economía celebró los "resultados concretos" en las "rutas del Mercosur".

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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El gobierno confirma que este año la prioridad de la gestión es avanzar con la privatización de todas las empresas publicas autorizadas en la Ley Bases. Nucleoeléctica Argentina

El gobierno confirma que este año la prioridad de la gestión es avanzar con la privatización de todas las empresas publicas autorizadas en la Ley Bases. Nucleoeléctica Argentina, es una de ellas. Foto: Archivo.

En la Casa Rosada admiten que "los procesos de privatización son largos", pero que la idea es "avanzar este año con la venta de todas las empresas públicas a las que el Congreso autorizó" su privatización a través de la denominada Ley Bases, sancionada hace casi dos años, en julio de 2024.

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Ludopatía:Los principales puntos del poryecto de ley que envió el Gobierno de javier Milei al Senado y las diferencias con el que ya aprobó la Cámara de Diputados. (Foto: iStock)

En ese marco, fuentes del Gobierno descartaron ante A24.com la posibilidad de insistir con los proyectos originales, que incluían la venta de Aerolineas Argentinas e YPF, dos empresas emblemáticas del Estado. Según señalan en la Casa Rosada, "son públicas pero hoy tienen una buena gestión y dan ganancias".

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En el Gobierno aclaran que "algunos casos de privatizaciones vienen demorados porque los procesos licitatorios son muy largos", y reconocen que a Javier Milei "le hubiera gustado acelerar más, pero que en el primer año "el Congreso trabó varias licitaciones y ahora se pudieron activar algunas".

Cerca del Presidente admiten que YPF no será privatizada "porque el Congreso no lo autorizó". Sin embargo, también destacan que se trata de una empresa "autárquica, que tiene el 70% de acciones estatales, pero funciona como una empresa, con una muy buena gestión" de su actual titular, Horacio Marín.

Otro de los motivos es que el propio Milei toma a la compañía como la nave insignia para la atracción de inversiones e ingresos por exportaciones, como parte del plan del desarrollo energético y de crecimiento económico.

Javier Milei celebró junto a Manuel Adorni, Karina Milei y Sandra Pettovello el fallo de la Corte norteamericana a favor de YPF. Foto X

En la Casa Rosada insistieron en que en la nueva etapa de gestión "las privatizaciones son una prioridad" y van a acelerar el proceso de "todas las que votó el Congreso en la Ley Bases".

El listado oficial de empresas autorizadas para privatizar o concesionar por esta norma quedó conformado por 8 compañías. Sin embargo, a casi dos años de que se autorizaran las privatizaciones, el Gobierno terminó de concretar la venta total o adjudicación definitiva de solo 2: Transener e IMPSA. El resto se encuentra actualmente en proceso de reconversión, tasación y licitación.

  • AySA: está en un avanzado proceso de concesión y venta de acciones, buscando transferir su operación a capitales privados.
  • Nucleoeléctrica Argentina: se determinó un esquema de privatización parcial (hasta el 49%), buscando incorporar inversores para la operación de las centrales nucleares.
  • En paralelo a los procesos de venta, el Estado avanzó con el cierre, fusión o liquidación de organismos como la Administración General de Puertos (AGP) y reestructurado otras compañías como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA).

Actualmente, las empresas sujetas a privatización (venta de paquete accionario) son:

  • Intercargo S.A.U. (servicios de asistencia en tierra a aeronaves).
  • Energía Argentina S.A. (ENARSA) (exploración, explotación y distribución de hidrocarburos).
  • Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) (generación de energía a través de centrales nucleares).
  • Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) (complejo carbonífero, ferroportuario y energético)

Las empresas sujetas a privatización o concesión (Infraestructura y Servicios):

  • Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) (servicio de agua potable y cloacas).
  • Belgrano Cargas y Logística S.A. (red ferroviaria de cargas).
  • Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (SOFSE) (líneas de trenes de pasajeros).
  • Corredores Viales S.A. (mantenimiento y peajes de rutas nacionales).

Caputo habló sobre el nuevo sistema de concesiones de rutas

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En medio del proceso de privatizaciones y ajuste en el Estado, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al nuevo sistema de concesión de rutas nacionales, que tras un largo proceso de negociaciones con las provincias desligó al Estado nacional de la construcción de obras viales.

"El nuevo sistema de concesiones ya está mostrando resultados concretos", dijo Caputo este viernes en un mensaje en la red social X.

El ministro señaló que "en solo 5 meses se rehabilitaron más de 200 km de las rutas del Mercosur con inversión 100% privada, alcanzando condiciones óptimas de transitabilidad en uno de los corredores logísticos más importantes de la Argentina y de toda la región".

Adelantó además que "en los próximos meses se rehabilitarán los 540 km restantes que completan la Etapa I" de las obras y prometió "seguir avanzando hacia la modernización integral de más de 9.000 km de rutas nacionales que integran la Red Federal de Concesiones".

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