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Netflix tiene la comedia romántica del momento y es la película que está emocionando a todos

Netflix vuelve a sorprender con una película cargada de romance, comedia y emociones intensas que esconde una historia imposible de olvidar.

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Netflix tiene la comedia romántica del momento y es la película que está emocionando a todos. (Foto: Archivo)

Netflix tiene la comedia romántica del momento y es la película que está emocionando a todos. (Foto: Archivo)

Netflix continúa apostando por las películas románticas capaces de conectar de inmediato con el público. Entre los estrenos y producciones más comentadas aparece "Mi año en Oxford", una ficción que combina drama, romance y momentos de comedia en una propuesta emocional que rápidamente conquistó a los espectadores.

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La película se desarrolla en uno de los escenarios universitarios más prestigiosos del mundo: la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Allí llega Anna De La Vega, una joven estadounidense brillante y extremadamente organizada que viaja con un objetivo muy claro: cumplir el sueño académico por el que trabajó durante años.

Desde el inicio, Anna aparece como una mujer enfocada en su futuro profesional. Tiene un plan detallado para cada aspecto de su vida y cree saber exactamente cuál será su próximo paso. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Jamie Davenport, un joven británico que trabaja como tutor de inglés y que irrumpe en su rutina con una personalidad completamente distinta a la suya.

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De qué trata "Mi año en Oxford" en Netflix

Según el resumen oficial de Netflix: "Una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar todos sus planes".

Lo que comienza como una relación marcada por las diferencias y las discusiones intelectuales pronto se convierte en un vínculo mucho más profundo. Las conversaciones y expectativas de vida terminan acercando a ambos personajes de una manera inesperada.

Jamie no tarda en demostrar que detrás de su carisma existe una historia personal compleja. El personaje guarda un secreto familiar y médico que terminará impactando directamente en la relación y en las decisiones que Anna deberá tomar sobre su futuro.

La película utiliza ese conflicto para construir gran parte de su carga emocional. A medida que avanza la historia, Anna empieza a cuestionar las certezas que siempre guiaron su vida. Por primera vez, la protagonista debe decidir entre seguir el camino perfectamente diseñado que imaginó durante años o dejarse llevar por lo que realmente siente.

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Oxford como escenario central de la historia

Uno de los grandes atractivos de Mi año en Oxford es su ambientación. Las calles históricas, los edificios universitarios y el clima británico aportan una estética elegante y romántica que acompaña perfectamente el tono de la película.

La Universidad de Oxford no funciona únicamente como un decorado. El lugar se integra a la narrativa y refleja el contraste entre las aspiraciones académicas de Anna y el descubrimiento emocional que atraviesa durante su estadía en Inglaterra.

Las escenas en bibliotecas, cafeterías y patios universitarios ayudan a construir una atmósfera íntima que potencia el vínculo entre los protagonistas. Además, el contexto académico aporta diálogos cargados de referencias literarias y debates intelectuales que le dan personalidad propia a la historia.

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Sofia Carson y Corey Mylchreest lideran el elenco

  • Sofia Carson
  • Corey Mylchreest
  • Dougray Scott
  • Catherine McCormack
  • Harry Trevaldwyn
  • Esmé Kingdom
  • Nikhil Parmar
  • Poppy Gilbert

La película nació de una exitosa novela romántica

El film está basado en la novela homónima escrita por Julia Whelan, un libro que ya había conseguido una importante cantidad de seguidores antes de su adaptación cinematográfica.

La historia original se destacó entre los lectores por combinar romance, humor y drama emocional sin caer completamente en los clichés habituales del género. Esa mezcla también aparece reflejada en la adaptación de Netflix.

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El guion fue desarrollado por Allison Burnett y Melissa Osborne, mientras que la dirección quedó en manos del cineasta Iain Morris. El trabajo conjunto buscó respetar el espíritu del libro y trasladar al cine la conexión emocional entre los protagonistas.

Un drama romántico ideal para ver en Netflix

Dentro del catálogo actual de Netflix, Mi año en Oxford aparece como una de las opciones más atractivas para quienes buscan películas románticas con un fuerte componente emocional.

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La combinación entre romance, drama personal y escenarios británicos genera una experiencia muy cercana al estilo de las novelas románticas contemporáneas más exitosas. Al mismo tiempo, la historia mantiene un ritmo ágil que evita que la trama pierda intensidad.

El resultado es una historia que apunta directamente a quienes disfrutan de romances intensos y películas capaces de dejar una sensación melancólica después de los créditos finales.

Tráiler oficial de "Mi año en Oxford" en Netflix

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