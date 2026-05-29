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Alarma en la Selección Argentina: qué se sabe sobre la lesión de Leandro Paredes que genera preocupación

Leandro Paredes encendió las alarmas de la Selección Argentina tras sufrir una complicación física en la antesala del partido de Boca en la Copa Libertadores. Los detalles.

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Alarma en la Selección Argentina: qué se sabe sobre la lesión de Leandro Paredes que genera preocupación

El tramo final de la preparación para la gran cita del fútbol internacional sumó una nueva e inesperada preocupación para el cuerpo técnico campeón del mundo. Leandro Paredes se hará estudios por su molestia, a días del inicio del Mundial. El mediocampista de la Selección Argentina será evaluado luego de un dolor que sufrió antes del partido de Boca ante Universidad Católica, abriendo un manto de cautela en el predio de Ezeiza.

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Boca quedó afuera de la Libertadores. (Foto: Reuters)
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El mediocampista de la Selección Argentin, Leandro Paredes, se realizará estudios por la molestia que sufrió en su pierna derecha en la previa al encuentro en el que Boca quedó eliminado ante Universidad Católica, en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Después de haber sido convocado por el entrenador Lionel Scaloni para el Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, el capitán del Xeneize será evaluado para descartar una lesión, aunque los primeros trascendidos indican que se trataría de un problema físico menor y no revestiría extrema gravedad.

Qué lesión tiene Leandro Paredes y qué dijo tras el partido de Boca

El propio futbolista de 31 años se encargó de ponerle palabras al malestar que arrastra en el miembro inferior derecho y reveló las intensas charlas que mantuvo con el cuerpo técnico de su club para no perderse la definición internacional.

"Venía arrastrando en la semana una sobrecarga en el isquio, pero no me iba a perder este partido. No iba a salir. El entrenador me pidió que le diga la verdad, que salga, que me cuide, que tenía cosas importantes por jugar. No era un partido como para no jugar", aseguró el campeón del mundo luego del encuentro en la Bombonera, dejando en claro que su orgullo y sentido de pertenencia pesaron más que el dolor.

Cómo afectó la molestia física al rendimiento de Paredes en la Copa Libertadores

A pesar de su insistencia por estar presente en el terreno de juego, las secuelas de la sobrecarga muscular condicionaron de forma tajante su despliegue futbolístico en la mitad de la cancha. El volante de 31 años completó el encuentro del Xeneize contra el elenco chileno, pero no pudo gravitar. Se lo vio lejos del área rival, prácticamente anclado entre los dos marcadores centrales para iniciar el juego y no pudo aportarle casi nada al equipo.

Capitán, figura, emblema y corazón del equipo, su merma física fue demasiado evidente y Boca lo sintió muchísimo. En este semestre, en los buenos y en los malos momentos, fue siempre el que tiró del carro para sacar al equipo adelante; sin embargo, en esta oportunidad se lo notó visiblemente afectado hasta en lo anímico, no pudo influir en ningún aspecto y terminó en cancha solo por orgullo personal.

¿Llega Leandro Paredes a jugar el debut de Argentina en el Mundial 2026?

La principal meta del cuerpo médico de la Albiceleste es disipar cualquier tipo de duda diagnóstica para que el volante pueda acoplarse sin demoras a la par de sus compañeros de delegación.

Ya con la cabeza puesta en la Copa del Mundo, el mediocampista buscará descartar una lesión para estar disponible para el cuerpo técnico de la Albiceleste desde el primer encuentro, que será el 16 de junio frente a Argelia, en el estreno del Grupo J. Los análisis clínicos de este viernes serán determinantes para planificar las cargas de entrenamiento previas al viaje a los Estados Unidos.

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