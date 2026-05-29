¿Nueva novia? Captaron a Jorge Rial muy cerca de una misteriosa mujer en Londres

IG Gossipeame - Jorge Rial con miesteriosa rubia en Inglaterra

De vacaciones por esas horas en Europa, más precisamente en Londres, un perspicaz y curioso turista -probablemente argentino- reconoció a Rial en las calles londinenses con una mujer rubia, donde se los ve relajados y felices.

Así las cosas, las postales del romántico viaje de Rial con su flamante conquista llegaron a las manos de Pochi, quien no dudó en compartir las pruebas desde su cuenta de Instagram Gossipeame. Allí, la también panelista de Puro Show (El Trece) no dudó en escribir: “Jorge Rial con una rubia desconocida paseando por Londres. Lo último que sabía de Rial es que se había separado de su novia colombiana y que después Pepe Ochoa tenía una foto de él en aeroparque con otra rubia, ¿será esa misma?”.

Cabe recordar que esta historia virtual viene a completar la información vertida por Pepe Ochoa días atrás en su programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi Live?, donde había contado que Jorge Rial había hecho un viaje a Mendoza con su nueva novia. “Fue con ella, volvió con ella, compartieron tres días en un hotel. Hay foto, acá Jorge y la rubia que lo acompaña”, confió por aquel entonces.

Al tiempo que admitió no conocer la identidad de la dama en cuestión, también consideró la posiblidad de que fuese una amiga. “Tal vez es una festejante, pero a mi amiga le llamó la atención que esté con una rubia de la mano”, concluyó por entonces.

¿Será que en breve llegará la oficialización? Por lo pronto, desde sus redes sociales Jorge Rial se limitó en las últimas horas a compartir fotos de su visita a Edimburgo, nada menos que la capital de Escocia, uno de los países del Reino Unido.

IG Jorge Rial en Edimburgo

Cuál sería la inquietante razón por la que La Niña Loly se alejó del medio tras separarse de Jorge Rial

La historia de amor entre Jorge Rial y La Niña Loly supo ocupar durante años el centro de la escena mediática. La pareja convivió, habló de proyectos a futuro e incluso de casamiento, hasta que en 2015 llegó una escandalosa separación. El vínculo había comenzado después de que el conductor terminara su matrimonio con Silvia D'Auro, con quien estuvo casado durante más de dos décadas.

La ruptura entre el periodista y la modelo se produjo en medio de un contexto cargado de conflictos, marcado por fuertes internas familiares y laborales, mientras ambos estaban bajo una intensa exposición pública.

Tiempo después, Mariana Antoniale explicó que eligió priorizar su tranquilidad emocional y alejarse de un ambiente que consideraba hostil. Por ese motivo decidió instalarse en Estados Unidos y mantener una vida mucho más reservada, lejos del foco mediático argentino.

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Desde entonces, las apariciones públicas de La Niña Loly fueron muy contadas. Además de reducir notablemente el contacto con la prensa, también disminuyó su actividad en las redes sociales, manteniendo un perfil bajísimo.

En ese contexto, en el programa El Run Run del espectáculo (Crónica), recordaron el motivo que habría llevado a la modelo a desaparecer de los medios luego de su separación de Jorge Rial.

“La Niña Loly en un móvil que nos dio con (Carlos) Monti nos dijo que tenía miedo de hablar por miedo a que la deje sin trabajo (por Rial)”, contó Lío Pecoraro.

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Luego, el conductor agregó: “La Niña Loly nos dijo: no quiero hablar de Rial porque tengo miedo que me deje sin trabajo. Y la dejó sin trabajo. Porque él ante cámara dice ‘no la contraten más a Mariana Antoniale’”.

Por último, Pecoraro aseguró: “¿Y por qué él termina con Mariana Antoniale? Por Marianela Mirra, porque La Niña Loly le descubre ese coqueteo”.