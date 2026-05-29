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Desafío matemático: 7² + 8² + (9² - 80) + 7 × 2

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

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El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis

El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Los desafíos matemáticos son una excelente manera de entrenar la mente y comprobar si se aplica correctamente la jerarquía de operaciones. En este caso, la expresión a resolver es 7² + 8² + (9² - 80) + 7 × 2

Leé también Desafío matemático: ¿cuánto es (1500 + 1500) ÷ (40 ÷ 20) + 10 - 1?
Aunque la cuenta parece sencilla, muchas personas cometen errores. ¿Podés resolverla en menos de 10 segundos y obtener el resultado correcto?

Para llegar al resultado correcto hay que respetar el orden de las operaciones establecido por la regla PEMDAS, que indica el siguiente orden: Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).

El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!

desafio-matematico

  • Resolver los exponentes:

    7² = 49, 8² = 64 y 9² = 81.

    La expresión queda: 49 + 64 + (81 - 80) + 7 × 2.

  • Calcular el paréntesis:

    (81 - 80) = 1.

    Nueva expresión: 49 + 64 + 1 + 7 × 2.

  • Realizar la multiplicación:

    7 × 2 = 14.

    Ahora tenemos: 49 + 64 + 1 + 14.

  • Sumar todos los valores:

    49 + 64 = 113

    113 + 1 = 114

    114 + 14 =

    desafio matematico

Resultado final: 128

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