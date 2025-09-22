En vivo Radio La Red
emoji
WhatsApp
TECNOLOGÍA

Qué significa cada emoji de corazón en WhatsApp y cómo usar los colores correctamente

Descubrí el significado real de cada emoji de corazón en WhatsApp, los colores y evitá malinterpretaciones en tus chats.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Qué significa cada emoji de corazón en WhatsApp y cómo usar los colores correctamente. (Foto: archivo)

Qué significa cada emoji de corazón en WhatsApp y cómo usar los colores correctamente. (Foto: archivo)

WhatsApp tiene 24 emojis de corazón, cada uno con un color, un diseño y una intención distinta. Aunque muchos usuarios suelen darles un sentido personal en sus conversaciones, la interpretación oficial registrada en Emojipedia muestra que cada uno de ellos fue creado con un propósito claro.

Qué significa el emoji de la persona con los brazos en X en WhatsApp y cómo usarlo correctamente. (Foto: archivo)

Conocer el significado real de cada emoji de corazón en WhatsApp ayuda a usarlos en el contexto correcto y evita malos entendidos.

Qué significa cada emoji de corazón en WhatsApp

  • El clásico corazón rojo: el corazón rojo es el más popular de todos los emojis. Tradicionalmente se utiliza para expresar amor y romance, y es el símbolo por excelencia de los sentimientos románticos en diversas culturas. Emojipedia confirma que este emoji es el más usado a nivel global cuando se quiere representar una relación amorosa.
  • El corazón rosa: el corazón rosa refleja cariño, amistad y calidez. Es común verlo en conversaciones entre amigos, familiares o parejas, y suele acompañarse de otros emojis para reforzar el afecto. Este fue uno de los más solicitados por los usuarios durante años y se incorporó oficialmente en 2022.
emojis corazon.jpg
  • Los corazones naranja, amarillo, verde, azul oscuro y marrón: estos colores suelen expresar simpatía, cariño o aprecio hacia personas, grupos o conceptos, sin necesariamente tener un matiz romántico. En 2021, Emojipedia registró que el corazón marrón era el menos utilizado entre los nueve disponibles en ese momento.
  • El corazón azul claro y el corazón blanco: ambos pueden transmitir apoyo o afecto, pero en algunos contextos se asocian a la pérdida o el fallecimiento. En especial el corazón blanco se relaciona con momentos de duelo o luto.
  • El corazón negro: aunque a primera vista podría parecer negativo, el corazón negro tiene múltiples lecturas. Se usa para reflejar tristeza o humor negro, pero también funciona como una forma alternativa y distinta de expresar amor y afecto en un tono menos convencional.
El emoji del corazón negro en WhatsApp
  • El corazón roto: el emoji del corazón partido en dos simboliza de manera directa el dolor emocional tras una ruptura o la ausencia de alguien amado.
  • El corazón en llamas: representa la intensidad extrema del amor o el deseo. El fuego lo convierte en un símbolo de pasión desbordante o lujuria, aunque también puede significar superar un amor del pasado y seguir adelante.
  • El corazón reparado: este corazón aparece con una venda en uno de sus lados, como símbolo de recuperación y sanación. Puede emplearse para acompañar a alguien en un momento de dificultad o para mostrar que se está cerrando una herida emocional.
  • El corazón con exclamación: este emoji es una mezcla de corazón y signo de exclamación. Sirve para resaltar emociones intensas como entusiasmo, admiración o amor.
Emojis en WhatsApp.jpg
  • El corazón con latido: muestra un corazón palpitando, lo que refleja sentimientos muy vivos e intensos. Es ideal para hablar de enamoramiento o entusiasmo romántico.
  • El corazón creciente: conformado por varios corazones superpuestos, representa el crecimiento del amor. También puede usarse para transmitir gratitud, alegría o afecto profundo hacia alguien cercano.
  • El corazón brillante: este emoji resalta por su estilo luminoso y mágico. Se emplea para señalar un amor especial, radiante o único, y suele usarse en contextos muy románticos.
  • El corazón con flecha: inspirado en Cupido, este emoji refleja el momento de enamorarse. La flecha clavada en el corazón simboliza el inicio del amor romántico.
El corazón con flecha
  • El corazón con cinta: parece un obsequio, ya que aparece atado con un lazo. Representa un “regalo de amor” y transmite que el afecto es un obsequio dedicado a alguien especial.
  • Los corazones girando: este emoji con dos corazones dando vueltas simboliza amor correspondido y armonía mutua. Generalmente se usa en relaciones estables y equilibradas.
  • El símbolo decorativo de corazón: más que un emoji emocional, este funciona como adorno digital. Sirve para decorar mensajes con energía positiva o con un toque estético.
  • La caja morada con corazón blanco: es uno de los emojis menos frecuentes en WhatsApp. Suelen interpretarlo como una caja de regalo vinculada al amor o San Valentín, aunque el uso puede variar entre plataformas.
La caja morada con corazón blanco

El poder del contexto en los emojis

Aunque cada emoji tiene un significado oficial documentado en Emojipedia, lo cierto es que los usuarios de WhatsApp pueden resignificarlos según sus conversaciones. Lo importante es conocer la intención original de cada símbolo para evitar malinterpretaciones y darles el uso más cercano al contexto de la conversación.

