Qué significa cada emoji de corazón en WhatsApp y cómo usar los colores correctamente

Los corazones naranja, amarillo, verde, azul oscuro y marrón: estos colores suelen expresar simpatía, cariño o aprecio hacia personas, grupos o conceptos, sin necesariamente tener un matiz romántico. En 2021, Emojipedia registró que el corazón marrón era el menos utilizado entre los nueve disponibles en ese momento.

El emoji del corazón negro en WhatsApp

El corazón roto: el emoji del corazón partido en dos simboliza de manera directa el dolor emocional tras una ruptura o la ausencia de alguien amado.

Emojis en WhatsApp.jpg

El corazón con latido: muestra un corazón palpitando, lo que refleja sentimientos muy vivos e intensos. Es ideal para hablar de enamoramiento o entusiasmo romántico.

El corazón con flecha

El corazón con cinta: parece un obsequio, ya que aparece atado con un lazo. Representa un “regalo de amor” y transmite que el afecto es un obsequio dedicado a alguien especial.

La caja morada con corazón blanco

El poder del contexto en los emojis

Aunque cada emoji tiene un significado oficial documentado en Emojipedia, lo cierto es que los usuarios de WhatsApp pueden resignificarlos según sus conversaciones. Lo importante es conocer la intención original de cada símbolo para evitar malinterpretaciones y darles el uso más cercano al contexto de la conversación.