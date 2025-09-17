Qué significa el emoji de la persona con los brazos en "X" en WhatsApp y cómo usarlo correctamente

Cómo se interpreta este emoji en WhatsApp

El significado se amplía dependiendo del contexto. Algunos ejemplos:

Rechazo directo : si alguien propone algo y recibes este emoji, la respuesta es un no categórico.

: si alguien propone algo y recibes este emoji, la respuesta es un no categórico. Negación en tono humorístico : muchos usuarios lo usan de forma ligera, como para decir “ni hablar” o “olvídalo”.

: muchos usuarios lo usan de forma ligera, como para decir “ni hablar” o “olvídalo”. Advertencia: también puede marcar límites, expresar desacuerdo o cortar una conversación.

Lo curioso es que, aunque la intención general es negativa, la carga emocional depende de quién lo envíe y cómo se use.

Las variantes del emoji con los brazos en "X"

En WhatsApp y en otras plataformas como iOS o Android, el emoji de la persona con los brazos en "X" aparece en distintas versiones:

Versión femenina.

Versión masculina.

Versión neutra.

Todas mantienen el mismo gesto, pero ofrecen la opción de representar diversidad de género.

Emoji de la persona con los brazos en X en WhatsApp 2

El papel de los emojis en la comunicación digital

Cada emoji dentro de WhatsApp tiene un significado distinto, y algunos son más claros que otros. Caras sonrientes, corazones o manos en señal de saludo se entienden sin problemas. Pero existen íconos como este que requieren de una explicación más profunda.

De hecho, Emojipedia cumple un rol clave al reunir definiciones oficiales, contextos de uso y variantes gráficas para que los usuarios no malinterpreten los mensajes. Una diferencia de significado puede cambiar por completo el tono de una conversación.

Ejemplos prácticos del emoji con los brazos en "X"

El emoji de la persona con los brazos en “X” se puede aplicar en múltiples situaciones cotidianas:

En un chat grupal : alguien propone salir un lunes a la medianoche y alguien responde con este emoji. Significa un claro "no cuenten conmigo".

: alguien propone salir un lunes a la medianoche y alguien responde con este emoji. Significa un claro "no cuenten conmigo". En una relación : si uno de los miembros sugiere algo que no gusta, basta con el emoji en X para dejar claro el desacuerdo.

: si uno de los miembros sugiere algo que no gusta, basta con el emoji en X para dejar claro el desacuerdo. En el trabajo: ante una propuesta arriesgada o un plan poco viable, este emoticón puede expresar rechazo de manera simple y directa.

Emoji de la persona con los brazos en X en WhatsApp 3

Por qué genera tanta confusión este emoji en WhtasApp

Parte de la duda proviene de que el gesto de los brazos cruzados en X no tiene el mismo significado en todas las culturas. En algunos países asiáticos, se utiliza en la vida real para indicar que algo está prohibido o que una propuesta es inválida.

En cambio, en Occidente muchos usuarios lo interpretaron de manera distinta, incluso como un gesto de baile o algo cómico, hasta que Emojipedia aclaró su verdadero origen.

Lo que debés tener en cuenta al usar este emoji

Antes de enviar la persona con brazos en "X" en WhatsApp, conviene considerar algunos puntos:

Puede sonar demasiado tajante si la conversación es formal.

Es ideal para responder rápido sin necesidad de escribir una negativa.

Puede usarse con humor, pero conviene acompañarlo de un mensaje escrito si se busca claridad.

En definitiva, este emoji funciona como un lenguaje universal de rechazo, aunque siempre dependerá del contexto.