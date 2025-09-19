En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji del corazón naranja en WhatsApp, cómo usarlo y qué representa el color

Este emoji del corazón naranja de WhatsApp genera dudas entre los usuarios. Descubrí qué significa realmente y cuándo usarlo.

por Redacción A24 |
Qué significa el emoji del corazón naranja en WhatsApp

Qué significa el emoji del corazón naranja en WhatsApp, cómo usarlo y qué representa el color. (Foto: archivo)

El emoji del corazón naranja de WhatsApp es uno de esos símbolos que, aunque parece sencillo, ha despertado todo tipo de interpretaciones desde su incorporación al servicio de mensajería en octubre de 2017. Los emojis cambiaron la manera en que nos comunicamos: un ícono puede decir más que varias palabras, y en ocasiones transmite emociones que no logramos expresar con un texto.

Leé también Qué significa el emoji de las manos formando un corazón en WhatsApp y por qué puede cambiar tus mensajes
Qué significa el emoji de las manos formando un corazón en WhatsApp y por qué puede cambiar tus mensajes.

El origen del emoji de corazón naranja en WhatsApp

Los corazones en los chats se convirtieron en una de las formas más comunes de demostrar afecto. Sin embargo, cada color tiene un matiz distinto. Según la enciclopedia digital Emojipedia, el corazón naranja apareció por primera vez en WhatsApp el 23 de octubre de 2017, junto a otras incorporaciones que ampliaron el catálogo de íconos.

El color naranja no fue elegido al azar. Se trata de un tono cargado de simbolismo en diferentes culturas. La escritora alemana Eva Heller, en su libro Psicología del color: efectos y símbolos, señaló que el naranja es especialmente relevante en el Budismo y el Hinduismo, donde representa energía, vitalidad y transformación espiritual.

Emoji del corazón naranja en WhatsApp 1

Qué significa realmente el corazón naranja

Las interpretaciones del corazón naranja en WhatsApp no son unánimes. De acuerdo con el portal Emojimeanings, este emoji suele expresar un amor a medias o una relación de amistad cercana, cuando se busca dejar claro que no hay un vínculo romántico profundo. En ese sentido, puede ser la opción ideal si quieres mostrar cariño sin enviar un mensaje confuso o comprometerte con algo más serio.

Pero en internet nada es definitivo. Con el paso del tiempo, surgió otra lectura que comenzó a circular en redes sociales: para algunos usuarios, el corazón naranja se asocia al inicio de un encuentro sexual o a una relación puramente física. Esta interpretación, aunque no oficial, se popularizó y generó aún más dudas sobre su uso.

Emoji del corazón naranja en WhatsApp 2

Diferencias entre los corazones de WhatsApp

  • Rojo: representa el amor romántico y la pasión intensa.
  • Amarillo: se asocia con la amistad, la alegría y la energía positiva.
  • Verde: simboliza esperanza, crecimiento y equilibrio.
  • Azul: indica confianza, calma o un amor platónico.
  • Morado: puede transmitir glamour, lujo o incluso deseo.
  • Negro: refleja tristeza, humor oscuro o una visión alternativa del amor.
  • Blanco: suele relacionarse con la pureza y el afecto incondicional.

El naranja se ubica en un terreno intermedio: ni tan intenso como el rojo ni tan neutral como el amarillo. Esa ambigüedad es lo que provoca confusión entre los usuarios.

Emojis en WhatsApp.jpg

Cuándo usar el emoji del corazón naranja

  • Para mostrar cercanía sin implicar un compromiso romántico.
  • Cuando se busca expresar cariño amistoso sin malinterpretaciones.
  • En mensajes que reflejan afinidad, pero no enamoramiento.
  • Para transmitir energía positiva y buena vibra.

En cambio, si tu intención es demostrar un interés romántico claro, lo recomendable es optar por el corazón rojo, que elimina cualquier ambigüedad.

La carga cultural del color naranja

El color naranja siempre ha tenido un significado particular en la historia. En el Budismo, los monjes utilizan túnicas de este tono como símbolo de humildad y desapego material. En el Hinduismo, está relacionado con la pureza espiritual y la búsqueda de la verdad.

En la psicología moderna del color, el naranja suele vincularse con la creatividad, la sociabilidad y la energía. Estas asociaciones ayudan a entender por qué el corazón naranja no transmite una pasión total, sino un afecto más equilibrado.

Emoji del corazón naranja en WhatsApp 3

La interpretación del emoji de corazón naranja en WhatsApp

Con el crecimiento de las redes sociales, las interpretaciones alternativas de los emojis se viralizan con facilidad. El corazón naranja no fue la excepción. En los últimos años, muchos usuarios comenzaron a compartir la idea de que este emoji podía tener un matiz más erótico o relacionado con lo carnal.

Esta dualidad de significados lo convierte en uno de los corazones más polémicos de WhatsApp. Su uso puede ser malinterpretado según la percepción de la persona que lo recibe, lo que refuerza la importancia de entender el contexto.

Redacción A24
Por Redacción A24
