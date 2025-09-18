En vivo Radio La Red
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji de la cara punteada en WhatsApp y cómo usarlo correctamente

El emoji de la cara punteada de WhatsApp tiene un significado oculto que no todos imaginan y que va más allá de lo que parece a simple vista.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Qué significa el emoji de la cara punteada en WhatsApp y cómo usarlo correctamente. (Foto: archivo)

Qué significa el emoji de la cara punteada en WhatsApp y cómo usarlo correctamente. (Foto: archivo)

WhatsApp se ha convertido en un lenguaje universal. Sus emojis funcionan como una forma rápida y visual de expresar emociones, situaciones o estados de ánimo sin necesidad de escribir largas frases. Sin embargo, no siempre queda claro lo que realmente quieren decir. Un caso que ha generado dudas y curiosidad es el del emoji de la cara punteada, que no todos saben interpretar de forma correcta.

Qué significa el emoji del número 100 en WhatsApp y cuál es la forma correcta de usarlo
Qué significa el emoji del número 100 en WhatsApp y cuál es la forma correcta de usarlo.

Qué significa el emoji de la cara punteada en WhatsApp

El emoji de la cara punteada, conocido en inglés como Dotted Line Face, fue aprobado oficialmente en el estándar Unicode 14.0 en el año 2021. No obstante, su llegada a WhatsApp se dio recién a mediados de 2022, lo que explica por qué aún no todos los usuarios lo reconocen o lo utilizan con frecuencia.

Según la página especializada Emojipedia, este símbolo está asociado con la idea de invisibilidad o ausencia. Representa a alguien que quiere pasar desapercibido, que se siente oculto o aislado. También puede expresar emociones más complejas como sumisión, tristeza, pequeñez o incluso depresión.

Este doble sentido es lo que lo hace tan particular. Para algunos usuarios, la cara punteada puede ser un recurso divertido; para otros, un reflejo de un estado emocional más profundo.

Emoji de la cara punteada en WhatsApp 1

Cómo se interpreta el emoji de la cara punteada

En la práctica, quienes usan este emoji lo hacen en diferentes contextos:

  • Invisibilidad o aislamiento: cuando alguien quiere expresar que no se siente parte de una conversación o situación.
  • Humildad o sumisión: puede transmitir la sensación de aceptar algo sin discutirlo.
  • Estados emocionales delicados: algunas personas lo emplean para reflejar tristeza o sentirse apartadas.
  • Juegos y humor: en contextos más ligeros, puede funcionar para ironizar o dramatizar una respuesta.

El matiz depende del tono de la charla y de la relación entre quienes intercambian los mensajes.

Emoji de la cara punteada en WhatsApp 2

Cómo surgió el emoji de la cara punteada en WhatsApp

Los emojis son un reflejo cultural. Unicode, el consorcio internacional encargado de aprobarlos, busca representar emociones y situaciones humanas cada vez más variadas. La cara punteada surgió como respuesta a la necesidad de expresar sensaciones de invisibilidad o desconexión social, algo que cobró especial fuerza durante la pandemia.

Las líneas punteadas que contornean el rostro funcionan como metáfora visual: lo que está presente, pero apenas visible.

Emoji de la cara punteada en WhatsApp 3

WhatsApp suma más de 160 nuevos emojis

WhatsApp confirmó oficialmente la incorporación de nuevos emojis, una tanda que promete revolucionar la forma en que nos comunicamos en los chats. Serán 164 íconos inéditos incluidos en la versión 17.0 del estándar Unicode, lo que garantiza que también estarán disponibles en otras plataformas.

Qué trae la lista de nuevos emojis en WhatsApp

La actualización no se limitó a simples símbolos. Unicode 17.0 apostó por diseños que combinan lo divertido, lo inclusivo y lo inesperado. Entre los más llamativos figuran:

  • Un yeti peludo, inspirado en el mito de Pie Grande.
  • Una cara distorsionada, pensada para expresar sorpresa, incomodidad o incluso sarcasmo.
  • Las orcas, que se suman a los animales marinos más populares.
  • Un cofre del tesoro, perfecto para charlas sobre secretos, recompensas o aventuras.
  • Un trombón, que amplía la lista de instrumentos musicales disponibles.
  • Un desprendimiento de tierra, asociado a fenómenos naturales y emergencias.
  • Un emoji de pelea, que recuerda las clásicas luchas de dibujos animados.

Además, habrá variaciones en los bailarines, en las parejas luchando y en las personas con orejas de conejo, aportando más diversidad e inclusión.

Llegan nuevos emojis a WhatsApp

Desde cuándo estarán disponibles en WhatsApp

La llegada de esta novedad fue confirmada para enero de 2026 en WhatsApp, tanto en Android como en iPhone. Pero eso no es todo: cada plataforma tecnológica recibirá los emojis en distintos momentos del año:

  • Google: soporte completo en Android en marzo de 2026.
  • Apple: actualización en iOS 26 entre marzo y abril de 2026.
  • Facebook: desembarco en Messenger y en la red social a mediados de 2026.
  • Microsoft: integración en Windows 11 hacia finales de 2026.
  • Samsung: actualización en One UI durante el primer trimestre de 2026.

De este modo, la expansión será global y casi simultánea, lo que asegura que los nuevos emojis puedan usarse sin importar el sistema operativo.

Redacción A24
Por Redacción A24
