"Me hago cargo de todo": Miguel Ángel Russo explicó su polémica decisión en el empate entre Boca y Central Córdoba

La respuesta no pasó inadvertida, ya que el desarrollo del juego pedía mayor frescura para sostener la ventaja. Sin embargo, el técnico eligió mantener la estructura inicial, lo que terminó siendo cuestionado por hinchas y analistas.

Cómo analizó Russo el rendimiento de Boca

Más allá de las críticas, el entrenador consideró que su equipo tuvo un buen inicio y controló gran parte del encuentro: “Creo que hicimos un buen partido y en determinados momentos cometimos errores. Era un partido que Boca tenía dominado. No es que Boca retrocedió”.

Al mismo tiempo, reconoció que faltó manejo de los tiempos para evitar la remontada del rival: “Nos faltó tranquilidad y manejar los tiempos y las formas”. Aunque aclaró que no se fue con bronca, sí admitió que la igualdad lo dejó con un “sabor a derrota”.

Qué dijo Russo sobre el fútbol argentino

El DT también reflexionó sobre el estilo de competencia en el torneo local, donde los equipos suelen apostar por el ataque sin especular. “El fútbol argentino es así: cualquiera te pone tres delanteros, les da lo mismo todo. Si hacés cuatro goles, está bien, y si logran empatar, mejor. Eso fue lo que nos pasó”, analizó.

En esa línea, sostuvo que Central Córdoba arriesgó en el final y consiguió el premio, mientras que Boca no supo cerrar el encuentro pese a haberlo tenido “acomodado”.

Cómo se expresó Russo sobre los hinchas

El entrenador también agradeció la ovación de los simpatizantes al final del partido, aunque lamentó no haberles dado una victoria. “En la Bombonera uno gana. No me pregunten cómo ni por qué. De local hay que ganar. Me duele eso. Era un partido que teníamos acomodado”, expresó con tono autocrítico.

Qué balance dejó el empate para Boca

El 2-2 frente a Central Córdoba dejó sensaciones encontradas: por un lado, la racha positiva de resultados sigue vigente; por el otro, se escaparon dos puntos importantes en la Bombonera que podrían pesar en la pelea por el campeonato.

Russo, fiel a su estilo, optó por hacerse cargo de las decisiones sin apuntar a sus futbolistas. La próxima presentación será clave para medir si el equipo logra transformar la autocrítica en evolución y recuperar la fortaleza de local que el propio técnico considera irrenunciable.