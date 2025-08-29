En vivo Radio La Red
Qué significa el emoji del corazón negro en WhatsApp, cómo usarlo y qué representa el color

El emoji del corazón negro en WhatsApp genera dudas por sus diferentes interpretaciones y todo depende del contexto. Descubrí qué representa.

Redacción A24
Qué significa el emoji del corazón negro en WhatsApp, cómo usarlo y qué representa el color.

El corazón negro en WhatsApp es uno de los emojis que más intriga despierta entre los usuarios. A simple vista parece sombrío, pero en realidad su uso abarca desde expresar tristeza hasta transmitir un tipo de amor alternativo cargado de personalidad.

En las conversaciones digitales, este pequeño ícono se convirtió en un recurso cargado de significados, y su interpretación cambia según quién lo envíe y en qué contexto aparezca.

Qué significa el emoji del corazón negro en WhatsApp

Según la plataforma Emojipedia, considerada la enciclopedia más completa sobre emoticones, el corazón negro puede simbolizar:

  • Morbosidad o tristeza, cuando acompaña mensajes relacionados con pérdidas o momentos difíciles.
  • Humor negro y sarcasmo, en comentarios irónicos que buscan resaltar lo absurdo de una situación.
  • Amor y cariño, pese a su apariencia oscura, sobre todo en vínculos de parejas con estilos alternativos, góticos o poco convencionales.

Este emoji se sumó al catálogo oficial en 2016 y desde entonces adquirió múltiples interpretaciones. No es raro verlo en conversaciones de apoyo emocional, en mensajes románticos cargados de un estilo alternativo o incluso en publicaciones humorísticas donde se juega con la ironía.

Cómo usar el emoji del corazón negro en WhatsApp

El uso del corazón negro depende de la intención del emisor. Estos son algunos de los escenarios más comunes en los que suele aparecer:

  • Situaciones tristes o difíciles: se emplea para acompañar mensajes de duelo, desánimo o empatía. Un corazón negro puede ser un gesto simbólico de apoyo en momentos de pérdida o cuando alguien atraviesa un problema emocional.
  • Humor negro o sarcasmo: es uno de los usos más frecuentes entre jóvenes y usuarios activos en redes sociales. Sirve para remarcar ironía, sarcasmo o comentarios relacionados con lo absurdo y lo oscuro de la vida cotidiana.
  • Romance alternativo: para quienes se identifican con estilos góticos o simplemente buscan un modo diferente de expresar amor, el corazón negro se transforma en un emblema de cariño poco convencional. Muchas parejas lo utilizan como señal de complicidad en chats privados.

En definitiva, se trata de un emoji versátil y lleno de matices: puede expresar tristeza, humor, apoyo o amor, y su verdadero significado depende tanto del contexto como de la personalidad de quien lo envía.

Qué hacer si no podés ver el emoji en WhatsApp

Algunos usuarios reportan que, en lugar del corazón negro, aparece un recuadro en blanco o un símbolo extraño. Esto sucede porque el dispositivo no reconoce ese emoji. El problema aparece cuando el sistema operativo o el teclado del teléfono no están actualizados.

Cómo actualizar emojis en Android:

  • Abrí Ajustes > Sistema > Actualización del sistema y seguí las instrucciones si hay una actualización disponible.
  • Ingresá a Google Play Store, seleccioná Mis apps y juegos y actualizá todas las aplicaciones instaladas, en especial el teclado (Gboard u otro que utilices).

Cómo actualizar emojis en iOS (iPhone):

  • Entrá en Ajustes > General > Actualización de software.
  • Si hay una nueva versión disponible, tocá Descargar e instalar.
  • Asegurate de contar con batería suficiente, espacio de almacenamiento libre y una copia de seguridad para no perder datos importantes.

De esta manera, tu dispositivo reconocerá correctamente los nuevos símbolos y podrás ver sin problemas el corazón negro junto a otros emojis recientes.

El poder simbólico del corazón negro

Aunque nació como un simple ícono digital, el corazón negro se convirtió en un elemento cargado de simbolismo en la cultura online. Su fuerza radica en la capacidad de transmitir sensaciones ambiguas, que van desde la vulnerabilidad emocional hasta la complicidad romántica o el humor ácido.

El color negro, asociado tradicionalmente a la oscuridad o la muerte, encuentra en este emoji un espacio para resignificarse: ahora también puede ser un gesto de rebeldía, una marca de estilo personal o incluso un símbolo de ternura envuelta en originalidad.

En un universo donde cada vez dependemos más de la comunicación digital, los emojis ya no son simples adornos. Son códigos emocionales que permiten construir sentidos complejos con apenas un ícono. Y en ese terreno, el corazón negro ocupa un lugar único.

