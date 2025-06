¿Qué significa el sueño con ser infiel? Descubre el verdadero significado de los sueños de infidelidad y sus causas

El miedo a traicionar puede no ser solo una cuestión de amor, sino también un reflejo de miedos más profundos, como la culpa, el temor al abandono o la inseguridad. Tal vez no se trata de una relación física con otra persona, sino de sentir que algo o alguien te está haciendo "infiel" en tu vida, como un proyecto o un sueño no cumplido.