Qué significa según la psicología: desviar la mirada al hablar

En el intrincado mundo de la comunicación humana, no todo se expresa con palabras. La conducta no verbal se erige como uno de los medios más sinceros y reveladores para entender a una persona. Aunque muchas veces no se hace intencionadamente, una simple mirada puede comunicar más de lo que se dice verbalmente. Pero, ¿qué implica evitar el contacto visual durante una conversación?