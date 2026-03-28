Qué significa tener muchas alarmas en el celular para despertarse, según la psicología

Cada vez que suena una alarma, el cerebro inicia el proceso de despertar. Pero al volver a dormirse, ese ciclo se interrumpe. El resultado: un despertar incompleto, repetido varias veces. En términos simples, no descansás más, descansás peor.

Además, este patrón también refleja:

Dificultad para levantarse a la primera señal

Sensación constante de cansancio acumulado

Falta de descanso reparador

Posible desorden en los horarios de sueño

El fenómeno detrás: la inercia del sueño

Uno de los conceptos más importantes para entender este hábito es la llamada inercia del sueño.

Se trata de ese estado de confusión, lentitud mental y somnolencia que aparece justo después de despertarse. Es completamente normal… pero usar múltiples alarmas lo empeora.

Cuando aplazás la alarma:

Reiniciás el proceso de despertar

Interrumpís la activación natural del cerebro

Aumentás la sensación de fatiga

En lugar de ayudarte, ese "ratito más" prolonga la desorientación.

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Qué dicen los estudios sobre este hábito

El mismo estudio de Mass General Brigham reveló datos contundentes:

Las personas que usan varias alarmas tienen sueño más liviano en los minutos finales

en los minutos finales Se registra una frecuencia cardíaca más elevada al despertar

al despertar El descanso se vuelve menos eficiente

Este punto es clave. Aunque parezca contradictorio, cuantas más alarmas usás, más cansado te sentís.

Por qué tu cerebro "odia" las múltiples alarmas

El cerebro funciona mejor con rutinas claras. Cuando el despertar es abrupto pero único, logra activarse de manera progresiva.

Pero con varias alarmas ocurre lo contrario:

Se generan micro despertares constantes

El cerebro no entra en un estado de alerta completo

Se pierde la transición natural del sueño a la vigilia

Esto provoca lo que los expertos llaman “despertar fragmentado”.

Y ese tipo de despertar tiene consecuencias directas:

Menor concentración

Peor estado de ánimo

Baja energía durante la mañana

Las consecuencias de fragmentar el descanso

Más allá del momento de despertarse, este hábito tiene impacto en todo el día.

Quienes usan muchas alarmas suelen experimentar:

Sensación de agotamiento desde temprano

Dificultad para tomar decisiones

Menor rendimiento cognitivo

Irritabilidad

Además, el cuerpo no logra completar correctamente los ciclos finales del sueño, que son clave para la recuperación mental. En otras palabras, no solo te levantás cansado: tu día arranca en desventaja.

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Lo que este hábito dice sobre vos, según la psicología

Más allá de lo fisiológico, usar muchas alarmas también puede interpretarse desde lo conductual.

Los psicólogos lo asocian con:

Evitación del inicio del día

Falta de motivación matutina

Estrés o sobrecarga mental

Desorden en la rutina nocturna

No significa necesariamente un problema grave, pero sí puede ser una señal de que algo en tu descanso o en tu día a día necesita ajustes.

Cómo mejorar tu forma de despertar sin múltiples alarmas

Los expertos coinciden en que cambiar este hábito puede mejorar notablemente tu bienestar diario.

Algunas recomendaciones clave:

Usar una sola alarma

Intentar despertarse siempre a la misma hora

Dormir la cantidad necesaria de horas

Evitar pantallas antes de dormir

Crear una rutina de descanso consistente

También sugieren colocar la alarma lejos de la cama, para obligarse a levantarse y evitar el “modo automático” de posponer. El objetivo no es despertarse antes, sino despertarse mejor.