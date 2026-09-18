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La nueva modalidad de robo a choferes de aplicación que crece en el AMBA: un chico de 14 años reveló cómo ataca

Según su testimonio, los delincuentes apuntan a los choferes, les roban el celular y utilizan billeteras virtuales o le hacen sacar créditos para quedarse con el dinero.

La cruda confesión de un chico de 14 años que roba a los autos de aplicación. (Foto: captura mejorada con IA)

La cruda confesión de un chico de 14 años que roba a los autos de aplicación. (Foto: captura mejorada con IA)

Una nueva modalidad de robo a choferes de aplicación está creciendo en el conurbano y el AMBA. Ejercida generalmente por menores, los delincuentes le hacen sacar un rápido préstamo a las víctimas y se transfieren la recaudación. El fuerte testimonio de un chico de 14 años reflejó esta logística tras contar cómo funciona esta rama del delito: "Lo que me gusta es apretar gente".

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En A24 se difundió un video viral en el que un adolescente de 14 años describe cómo funciona esta modalidad delictiva y reconoce su participación en distintos hechos. “Lo que más llama la plata son los DiDi, si enchufás uno con un Mercado Pago o una línea de crédito y fue, sos vos”, se escucha decir al menor en la grabación. Durante el testimonio, además, afirma: “Yo tengo 14 años”.

En otro tramo del video, el joven explica cómo actúan al momento de atacar a los conductores: “Yo agarro una pistola, lo aprieto, le saco la llave y en donde se mueva lo matamos y lo tiramos ahí”. Luego agrega: “Si coopera se va con el coche y el registro y todo. Nosotros le hablamos así y entienden y cooperan hasta lo último”.

El adolescente también asegura que comenzó a delinquir desde chico: “Lo hago desde los 10 años, era un guachín, jugaba a la pelota. Ahora también soy un guachín, pero bueno, arrancamos con el DiDi y listo”. Ante la consulta sobre hasta cuándo continuaría con esa actividad, responde: “Hasta que banque, hasta que diga ya fue y no hago más nada”.

En otro momento del testimonio, el menor afirma: “Por ahora sueño no tengo ninguno, lo que me gusta es apretar gente y tener plata en la mano, soy ambicioso”.

Cómo funciona el robo a choferes de aplicaciones

En esta nueva modalidad delictiva, los ladrones crean perfiles falsos o utilizan cuentas robadas dentro de las plataformas de viajes. Una vez que el conductor acepta el viaje y llega al punto indicado, es abordado por los atacantes.

El objetivo no sería únicamente quedarse con la recaudación del viaje, sino también tomar el control del teléfono celular del chofer para ingresar a sus billeteras virtuales, realizar transferencias o solicitar préstamos a su nombre. De esta manera, el robo puede concretarse en pocos minutos mediante operaciones digitales.

Menores utilizados para cometer robos contra conductores

Investigadores y especialistas en seguridad advierten que algunas bandas criminales recurren a menores de edad para realizar este tipo de delitos, aprovechando las diferencias que existen en el régimen penal según la edad del involucrado.

La situación volvió a abrir el debate sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil y la baja de punibilidad, que ya se aplica en el país, además de las herramientas disponibles para intervenir ante delitos cometidos por adolescentes.

En pocas palabras

  • Menores delincuentes: Un chico de 14 años relata una nueva modalidad de robo a choferes de aplicación que incluye transferencias virtuales y préstamos.
  • Modus operandi: Los delincuentes amenazan a los conductores, les roban el celular y utilizan sus billeteras virtuales o los hacen sacar créditos.
  • Confesión escalofriante: El adolescente afirmó: "Lo que me gusta es apretar gente y tener plata en la mano, soy ambicioso".
Resumen generado por Thinkindot AI
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