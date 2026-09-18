La nueva modalidad de robo a choferes de aplicación que crece en el AMBA: un chico de 14 años reveló cómo ataca

En otro momento del testimonio, el menor afirma: “Por ahora sueño no tengo ninguno, lo que me gusta es apretar gente y tener plata en la mano, soy ambicioso”.

Cómo funciona el robo a choferes de aplicaciones

En esta nueva modalidad delictiva, los ladrones crean perfiles falsos o utilizan cuentas robadas dentro de las plataformas de viajes. Una vez que el conductor acepta el viaje y llega al punto indicado, es abordado por los atacantes.

El objetivo no sería únicamente quedarse con la recaudación del viaje, sino también tomar el control del teléfono celular del chofer para ingresar a sus billeteras virtuales, realizar transferencias o solicitar préstamos a su nombre. De esta manera, el robo puede concretarse en pocos minutos mediante operaciones digitales.

Menores utilizados para cometer robos contra conductores

Investigadores y especialistas en seguridad advierten que algunas bandas criminales recurren a menores de edad para realizar este tipo de delitos, aprovechando las diferencias que existen en el régimen penal según la edad del involucrado.

La situación volvió a abrir el debate sobre el sistema de responsabilidad penal juvenil y la baja de punibilidad, que ya se aplica en el país, además de las herramientas disponibles para intervenir ante delitos cometidos por adolescentes.