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Disney+ presenta el tráiler de la segunda temporada de Outlander: blood of my blood

En la nueva temporada que estrena Disney+, familias, amigos y parejas enfrentarán nuevos desafíos mientras el ejército jacobita se prepara para la batalla en las Tierras Altas de Escocia.

Disney+ presenta el tráiler de la segunda temporada de Outlander: blood of my blood. (Foto: Archivo)

Disney+ presenta el tráiler de la segunda temporada de Outlander: blood of my blood. (Foto: Archivo)

Disney+ presenta el tráiler de la segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood, la aclamada serie precuela de Outlander, que estrena con su primer episodio el 19 de septiembre, exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica. Luego, un nuevo episodio cada sábado.

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Disney+ presenta el tráiler de Amores inesperados, la nueva serie con Martín Bossi. (Foto: Gentileza Disney)

La primera temporada de Outlander: Blood of My Blood, presentó las apasionadas historias de amor de los padres de Claire y Jamie, quienes desafiaron numerosos obstáculos para estar juntos. A lo largo de la historia, el inesperado vínculo entre ambas parejas reveló la profunda influencia que tuvieron mutuamente en sus vidas.

En la segunda temporada, las parejas vuelven a separarse cuando las Tierras Altas de Escocia quedan divididas por la rebelión jacobita de 1715, empujando a los clanes hacia la guerra y obligándolos a tomar partido. Al mismo tiempo, Brian y su primo Murtagh regresan al castillo Leathers y se comprometen a luchar junto a su padre, Simon Fraser, Lord Lovat. Por su parte, Ellen regresa al castillo Leoch, donde encuentra a sus hermanos Colum y Dougal enfrentados sobre cómo responder al inminente conflicto. Decidida a proteger al Clan MacKenzie, idea un plan para resguardarlo de las consecuencias de la rebelión, sin importar cuál sea el resultado.

Mientras tanto, Henry y Julia Beauchamp, finalmente se reúnen después de un inesperado viaje en el tiempo que los dejó separados y perdidos. Con la intención de regresar a su época y reencontrarse con su hija Claire, emprenden el camino de vuelta, pero su plan fracasa y vuelven a separarse. Alejado de Julia y sin esperanzas, Henry deberá enfrentarse a sus propios conflictos mientras busca la manera de regresar junto a ella. Julia, por su parte, se ve obligada a regresar al castillo Leathers, donde deberá enfrentarse a su siniestro esposo, Lord Lovat.

Outlander: Blood of My Blood está protagonizada por Jeremy Irvine (Henry Beauchamp) y Hermione Corfield (Julia Beauchamp) como los padres de Claire, y Jamie Roy (Brian Fraser) y Harriet Slater (Ellen MacKenzie) como los padres de Jamie. Completan el elenco protagónico Tony Curran (Simon Fraser, Lord Lovat), Séamus McLean Ross (Colum MacKenzie), Sam Retford (Dougal MacKenzie), Rory Alexander (Murtagh Fitzgibbons Fraser), y Conor MacNeill (Ned Gowan).

Matthew B. Roberts se desempeña como showrunner y productor ejecutivo de la serie, junto a los productores ejecutivos Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Michael Wilson, Jim Kohlberg y Luke Parker Bowles.

Outlander: Blood of My Blood expande el universo de la exitosa franquicia Outlander, basada en las novelas best seller de Diana Gabaldon. Las ocho temporadas de Outlander están disponibles en Disney+. Todos los episodios de la primera temporada de Outlander: Blood of My Blood ya están disponibles en Disney+.

Tráiler oficial de Outlander: Blood of my Blood - Temporada 2 en Disney+

En pocas palabras

  • Disney+ presenta: El tráiler de la segunda temporada de "Outlander: Blood of My Blood", precuela de la aclamada serie, se estrena el 19 de septiembre.
  • Nuevos desafíos: Las parejas se enfrentan a la división de las Tierras Altas de Escocia por la rebelión jacobita y conflictos familiares.
  • Elenco: La serie cuenta con Jeremy Irvine, Hermione Corfield, Jamie Roy y Harriet Slater como protagonistas, expandiendo el universo de "Outlander".
Resumen generado por Thinkindot AI
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