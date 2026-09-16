Disney+ presenta el tráiler de la segunda temporada de Outlander: blood of my blood

Outlander: Blood of My Blood está protagonizada por Jeremy Irvine (Henry Beauchamp) y Hermione Corfield (Julia Beauchamp) como los padres de Claire, y Jamie Roy (Brian Fraser) y Harriet Slater (Ellen MacKenzie) como los padres de Jamie. Completan el elenco protagónico Tony Curran (Simon Fraser, Lord Lovat), Séamus McLean Ross (Colum MacKenzie), Sam Retford (Dougal MacKenzie), Rory Alexander (Murtagh Fitzgibbons Fraser), y Conor MacNeill (Ned Gowan).

Matthew B. Roberts se desempeña como showrunner y productor ejecutivo de la serie, junto a los productores ejecutivos Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Michael Wilson, Jim Kohlberg y Luke Parker Bowles.

Outlander: Blood of My Blood expande el universo de la exitosa franquicia Outlander, basada en las novelas best seller de Diana Gabaldon. Las ocho temporadas de Outlander están disponibles en Disney+. Todos los episodios de la primera temporada de Outlander: Blood of My Blood ya están disponibles en Disney+.

Tráiler oficial de Outlander: Blood of my Blood - Temporada 2 en Disney+