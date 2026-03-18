Qué ver en Netflix: es la película más romántica y una historia de amor imperdible
Netflix deja a los fans sin uno de los romances más icónicos justo antes de su regreso renovado en formato de serie. Aprovechá la última oportunidad para ver esta película.
Qué ver en Netflix: es la película más romántica y una historia de amor imperdible. (Foto: Archivo)
La noticia impactó a millones de suscriptores: Netflix retira "Orgullo y prejuicio", una de las películas románticas más queridas de los últimos años. El clásico estrenado en 2005, que logró emocionar a toda una generación, abandona el catálogo en un momento clave, justo cuando una nueva adaptación ya comenzó a tomar forma.
El impacto cultural fue tal que, años después, sigue siendo una de las versiones más recomendadas para quienes descubren la historia por primera vez. Muchas escenas se volvieron icónicas.
Un clásico moderno que definió el romance de época
Pocas producciones lograron lo que consiguió Orgullo y prejuicio desde su llegada al cine en 2005. La película, dirigida por Joe Wright, capturó con precisión el espíritu de la novela original de Jane Austen y lo trasladó a la pantalla con una sensibilidad visual y narrativa que dejó huella.
Desde su estreno, la historia de Elizabeth Bennet y Mr. Darcy conectó con el público por su mezcla de emociones, tensiones sociales y evolución personal. No se trató solo de un romance. Fue una radiografía de una época, de sus normas y de sus limitaciones.
Además, las actuaciones resultaron clave. Keira Knightley interpretó a una Elizabeth Bennet firme, inteligente y adelantada a su tiempo. Por su parte, Matthew Macfadyen construyó un Mr. Darcy contenido, complejo y profundamente humano.
Según el resumen oficial de Netflix: "La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia".
Por qué Netflix decidió retirar "Orgullo y prejuicio"
La salida de Orgullo y prejuicio del catálogo no respondió a una falta de interés. La decisión llegó en un momento de renovada atención sobre la historia.
Netflix optó por retirar la película y este 18 de marzo es la última posibilidad para verla, en una estrategia que suele repetirse en la industria: limpiar el terreno antes del lanzamiento de una nueva versión.
De película a miniserie: el nuevo formato que apuesta Netflix
La gran novedad es que Orgullo y prejuicio regresará, pero en un formato distinto. Netflix confirmó que estrenará una miniserie de seis episodios que buscará ofrecer una mirada más profunda de la obra.
El cambio no es menor. Mientras la película condensó la historia en poco más de dos horas, la serie permitirá explorar con mayor detalle los personajes, sus conflictos y el entorno social en el que se desarrollan.
Este formato abre nuevas posibilidades narrativas. Permitirá incluir escenas y matices que quedaron fuera en versiones anteriores. También ofrecerá más espacio para desarrollar relaciones secundarias y enriquecer el universo de la historia.
Un elenco renovado para la serie con nombres fuertes
La nueva versión estará encabezada por Emma Corrin, quien interpreta a Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, en el rol de Mr. Darcy. Además de Corrin y Lowden, el elenco reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión británica.
Olivia Colman interpretará a la señora Bennet, mientras que Rufus Sewell encarnará al patriarca de la familia. Freya Mavor dará vida a Jane Bennet y Rhea Norwood asumirá el papel de Lydia.
La familia se completará con Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty Bennet, respectivamente. Fiona Shaw interpretará a Lady Catherine de Bourgh, uno de los personajes más imponentes y determinantes del relato.
"Orgullo y prejuicio": qué hace única a esta historia
A pesar del paso del tiempo, Orgullo y prejuicio mantiene su vigencia. La historia aborda temas universales: el amor, el orgullo, los prejuicios sociales y la transformación personal.
Elizabeth Bennet representa la independencia y la inteligencia en un contexto restrictivo. Mr. Darcy simboliza el cambio, la capacidad de cuestionar las propias creencias. El vínculo entre ambos evoluciona desde el rechazo hasta la comprensión. Ese recorrido emocional sigue siendo uno de los elementos más atractivos para el público.
Además, la obra plantea una crítica social que aún resuena. Las diferencias de clase, las expectativas familiares y las normas sociales continúan siendo temas relevantes.