Qué ver en Netflix: es la película más romántica y una historia de amor imperdible

Además, las actuaciones resultaron clave. Keira Knightley interpretó a una Elizabeth Bennet firme, inteligente y adelantada a su tiempo. Por su parte, Matthew Macfadyen construyó un Mr. Darcy contenido, complejo y profundamente humano.

Según el resumen oficial de Netflix: "La testaruda Elizabeth Bennet conoce al distante Sr. Darcy, y los dos deben superar sus primeras impresiones para encontrar el amor en la Inglaterra de la época de la Regencia".

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Por qué Netflix decidió retirar "Orgullo y prejuicio"

La salida de Orgullo y prejuicio del catálogo no respondió a una falta de interés. La decisión llegó en un momento de renovada atención sobre la historia.

Netflix optó por retirar la película y este 18 de marzo es la última posibilidad para verla, en una estrategia que suele repetirse en la industria: limpiar el terreno antes del lanzamiento de una nueva versión.

De película a miniserie: el nuevo formato que apuesta Netflix

La gran novedad es que Orgullo y prejuicio regresará, pero en un formato distinto. Netflix confirmó que estrenará una miniserie de seis episodios que buscará ofrecer una mirada más profunda de la obra.

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El cambio no es menor. Mientras la película condensó la historia en poco más de dos horas, la serie permitirá explorar con mayor detalle los personajes, sus conflictos y el entorno social en el que se desarrollan.

Este formato abre nuevas posibilidades narrativas. Permitirá incluir escenas y matices que quedaron fuera en versiones anteriores. También ofrecerá más espacio para desarrollar relaciones secundarias y enriquecer el universo de la historia.

Un elenco renovado para la serie con nombres fuertes

La nueva versión estará encabezada por Emma Corrin, quien interpreta a Elizabeth Bennet, y Jack Lowden, en el rol de Mr. Darcy. Además de Corrin y Lowden, el elenco reúne a figuras reconocidas del cine y la televisión británica.

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Olivia Colman interpretará a la señora Bennet, mientras que Rufus Sewell encarnará al patriarca de la familia. Freya Mavor dará vida a Jane Bennet y Rhea Norwood asumirá el papel de Lydia.

La familia se completará con Hopey Parish y Hollie Avery como Mary y Kitty Bennet, respectivamente. Fiona Shaw interpretará a Lady Catherine de Bourgh, uno de los personajes más imponentes y determinantes del relato.

"Orgullo y prejuicio": qué hace única a esta historia

A pesar del paso del tiempo, Orgullo y prejuicio mantiene su vigencia. La historia aborda temas universales: el amor, el orgullo, los prejuicios sociales y la transformación personal.

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Elizabeth Bennet representa la independencia y la inteligencia en un contexto restrictivo. Mr. Darcy simboliza el cambio, la capacidad de cuestionar las propias creencias. El vínculo entre ambos evoluciona desde el rechazo hasta la comprensión. Ese recorrido emocional sigue siendo uno de los elementos más atractivos para el público.

Además, la obra plantea una crítica social que aún resuena. Las diferencias de clase, las expectativas familiares y las normas sociales continúan siendo temas relevantes.

El elenco principal de la película de 2005

Keira Knightley

Matthew Macfadyen

Brenda Blethyn

Donald Sutherland

Rosamund Pike

Jena Malone

Tom Hollander

Penelope Wilton

Judi Dench

Kelly Reilly

Tráiler oficial de "Orgullo y prejuicio"