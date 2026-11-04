Qué ver en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos con su historia de amor

Cassie es una joven cantante que trabaja en un bar mientras intenta abrirse camino en la industria musical. Su principal objetivo es conseguir una oportunidad que le permita desarrollar su carrera artística. Sin embargo, atraviesa una situación personal delicada que amenaza con alejarla de sus aspiraciones.

Una enfermedad que requiere atención médica se convierte en uno de los principales obstáculos de su vida. La joven necesita una cobertura de salud que le permita afrontar su tratamiento y encontrar una salida a una situación que parece cada vez más complicada.

Por otro lado, Luke es un marine que también atraviesa dificultades. Su pasado está marcado por decisiones que afectaron sus relaciones personales y, especialmente, la confianza de su familia. Además, necesita dinero para resolver una deuda que condiciona su presente.

Aunque Cassie y Luke tienen personalidades, objetivos y experiencias diferentes, ambos comparten una necesidad: encontrar una solución a sus problemas.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Una aspirante a cantante acepta casarse por conveniencia con un infante de la Marina. Pero una tragedia transforma su relación falsa en una muy verdadera".

Sofia Carson y Nicholas Galitzine, una pareja que sostiene la historia

La química entre Sofia Carson y Nicholas Galitzine constituye uno de los atractivos principales de Corazones malheridos.

Carson interpreta a Cassie, una joven que intenta construir una carrera musical mientras enfrenta dificultades económicas y personales. Su personaje combina sensibilidad, determinación y una fuerte necesidad de independencia.

Galitzine, por su parte, interpreta a Luke, un marine que intenta reconstruir su vida y recuperar la confianza de las personas que forman parte de su entorno.

Su personaje presenta contradicciones y conflictos que se van revelando a medida que avanza la historia. No se trata solamente de un hombre que necesita dinero, sino de alguien que también debe enfrentarse a las consecuencias de su pasado.

Una historia de amor atravesada por secretos y decisiones difíciles

El principal conflicto de Corazones malheridos no está relacionado únicamente con el matrimonio por conveniencia. La película también explora las consecuencias de construir una relación sobre una mentira.

Cassie y Luke saben que su vínculo comenzó por motivos prácticos. Ambos aceptaron determinadas condiciones porque necesitaban resolver problemas que parecían no tener una salida sencilla.

La película plantea una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿qué sucede cuando dos personas que decidieron fingir una relación comienzan a enamorarse de verdad?

La respuesta se desarrolla a través de situaciones que ponen en juego la confianza, la sinceridad y la capacidad de ambos para enfrentar sus propios errores.

Tráiler oficial de Corazones malheridos en Netflix