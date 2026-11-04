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Qué ver en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos con su historia de amor

Esta película en Netflix combina romance y drama en una historia de amor que nació de una mentira y sorprendió a millones de espectadores.

Qué ver en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos con su historia de amor. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: la comedia romántica que enamora a todos con su historia de amor. (Foto: Archivo)

La película en Netflix que volvió a despertar el interés por las historias románticas tiene todos los ingredientes para atrapar al público: un matrimonio por conveniencia, dos protagonistas con vidas completamente diferentes y una atracción que crece cuando menos lo esperan. Se trata de "Corazones malheridos" (Purple Hearts, 2022), protagonizada por Sofia Carson y Nicholas Galitzine.

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La historia plantea una situación tan inesperada como compleja. Dos personas que atraviesan problemas personales y económicos encuentran en un acuerdo matrimonial una posible solución para sus dificultades. Ninguno de los protagonistas busca enamorarse. Sin embargo, la convivencia y las circunstancias que deberán enfrentar modificarán sus planes.

Lo que comienza como una relación basada en el interés personal terminará convirtiéndose en un vínculo mucho más profundo. Entre discusiones, momentos de cercanía y situaciones que pondrán a prueba sus sentimientos, ambos descubrirán que mantener una mentira puede resultar mucho más complicado cuando aparece el amor.

La película en Netflix que sorprendió con una historia de amor diferente

Corazones malheridos presenta una propuesta romántica que se aleja de los encuentros tradicionales. En lugar de comenzar con una atracción inmediata o una relación que surge de manera espontánea, la película construye su historia a partir de un acuerdo que beneficia a sus dos protagonistas.

Cassie es una joven cantante que trabaja en un bar mientras intenta abrirse camino en la industria musical. Su principal objetivo es conseguir una oportunidad que le permita desarrollar su carrera artística. Sin embargo, atraviesa una situación personal delicada que amenaza con alejarla de sus aspiraciones.

Una enfermedad que requiere atención médica se convierte en uno de los principales obstáculos de su vida. La joven necesita una cobertura de salud que le permita afrontar su tratamiento y encontrar una salida a una situación que parece cada vez más complicada.

Por otro lado, Luke es un marine que también atraviesa dificultades. Su pasado está marcado por decisiones que afectaron sus relaciones personales y, especialmente, la confianza de su familia. Además, necesita dinero para resolver una deuda que condiciona su presente.

Aunque Cassie y Luke tienen personalidades, objetivos y experiencias diferentes, ambos comparten una necesidad: encontrar una solución a sus problemas.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "Una aspirante a cantante acepta casarse por conveniencia con un infante de la Marina. Pero una tragedia transforma su relación falsa en una muy verdadera".

Sofia Carson y Nicholas Galitzine, una pareja que sostiene la historia

La química entre Sofia Carson y Nicholas Galitzine constituye uno de los atractivos principales de Corazones malheridos.

Carson interpreta a Cassie, una joven que intenta construir una carrera musical mientras enfrenta dificultades económicas y personales. Su personaje combina sensibilidad, determinación y una fuerte necesidad de independencia.

Galitzine, por su parte, interpreta a Luke, un marine que intenta reconstruir su vida y recuperar la confianza de las personas que forman parte de su entorno.

Su personaje presenta contradicciones y conflictos que se van revelando a medida que avanza la historia. No se trata solamente de un hombre que necesita dinero, sino de alguien que también debe enfrentarse a las consecuencias de su pasado.

Una historia de amor atravesada por secretos y decisiones difíciles

El principal conflicto de Corazones malheridos no está relacionado únicamente con el matrimonio por conveniencia. La película también explora las consecuencias de construir una relación sobre una mentira.

Cassie y Luke saben que su vínculo comenzó por motivos prácticos. Ambos aceptaron determinadas condiciones porque necesitaban resolver problemas que parecían no tener una salida sencilla.

La película plantea una pregunta que atraviesa toda la historia: ¿qué sucede cuando dos personas que decidieron fingir una relación comienzan a enamorarse de verdad?

La respuesta se desarrolla a través de situaciones que ponen en juego la confianza, la sinceridad y la capacidad de ambos para enfrentar sus propios errores.

Tráiler oficial de Corazones malheridos en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix: La plataforma suma "Corazones malheridos", una comedia romántica protagonizada por Sofia Carson.
  • Trama: La historia sigue a dos desconocidos que se casan por conveniencia y desarrollan sentimientos reales.
  • Actuaciones: Sofia Carson y Nicholas Galitzine encabezan el elenco, destacando su química.
Resumen generado por Thinkindot AI
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