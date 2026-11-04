¿Recupera los puntos? La estrategia secreta de Alpine para revertir la sanción de Colapinto en México

La polémica sanción en el Gran Premio de México que despojó a Franco Colapinto de su séptimo puesto y lo relegó al 15° lugar del clasificador sigue generando repercusiones en el ambiente de la Fórmula 1. Mientras la escudería, el piloto y sus fanáticos mastican bronca por el fallo decretado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la estructura francesa prepara un recurso de apelación apoyado en un vericueto reglamentario. A pesar de que las sanciones vinculadas al no respeto de banderas amarillas son consideradas por la FIA como casos cerrados tras la emisión del veredicto inicial, Alpine sabe que le queda una última bala: apelar al Right of Review (derecho a revisión).