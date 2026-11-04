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FÓRMULA 1

¿Recupera los puntos? La estrategia secreta de Alpine para revertir la sanción de Colapinto en México

Alpine recurrirá al 'Right of Review' ante la FIA para intentar anular la penalización a Franco Colapinto. Los detalles.

Franco Colapinto 

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La polémica sanción en el Gran Premio de México que despojó a Franco Colapinto de su séptimo puesto y lo relegó al 15° lugar del clasificador sigue generando repercusiones en el ambiente de la Fórmula 1. Mientras la escudería, el piloto y sus fanáticos mastican bronca por el fallo decretado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la estructura francesa prepara un recurso de apelación apoyado en un vericueto reglamentario. A pesar de que las sanciones vinculadas al no respeto de banderas amarillas son consideradas por la FIA como casos cerrados tras la emisión del veredicto inicial, Alpine sabe que le queda una última bala: apelar al Right of Review (derecho a revisión).

Leé también Duro golpe: la reacción de Alpine tras las sanciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de México
Franco Colapinto y Pierre Gasly

Este recurso extraordinario contempla la posibilidad de reabrir el expediente siempre que el equipo logre presentar algún elemento de defensa significativo que no haya sido analizado en la primera instancia por los comisarios deportivos. La controversia en torno al piloto argentino se originó por una reducción de velocidad bajo bandera amarilla considerada insuficiente por las autoridades, un gris reglamentario que expone fisuras en la comunicación oficial, dado que la FIA nunca informó públicamente con datos concretos en qué medida la acción se considera sancionable ni cómo se encuadra en ella la presunta infracción de Colapinto.

En qué consiste el 'Right of Review' de la Fórmula 1 y cómo favorece a Franco Colapinto

Para evaluar este tipo de maniobras, el reglamento de la categoría se maneja en principio bajo una referencia de tiempo un cinco por ciento superior al esperado en el sector neutralizado. Sin embargo, en la determinación final convergen lecturas cruzadas sobre los registros de telemetría del acelerador, el accionamiento de los frenos y el estado general de la pista, dejando un margen sumamente amplio para la interpretación discrecional de los oficiales. Por este motivo, la presentación de nuevos datos técnicos resulta clave para abrir las puertas a una revisión del dictamen.

En ese sentido, la escudería francesa cuenta con un antecedente reciente parcialmente favorable que tuvo a Pierre Gasly como protagonista. En junio pasado, incorporando nuevos elementos sobre la medición de velocidad en la zona de boxes, Alpine logró reabrir un expediente tras el Gran Premio de Mónaco que le había impuesto a Gasly dos penalizaciones de cinco segundos, despojándolo en primera instancia del tercer puesto para luego revertir la decisión.

Pese a aquel paso inicial positivo, el desenlace de ese caso tuvo idas y vueltas por la aparición de nuevas presentaciones por parte de rivales directos como McLaren y Red Bull. La disputa legal escaló hasta la Corte Internacional de Apelaciones de la FIA, organismo que finalmente resolvió por escritorio devolver al francés a la séptima colocación, dejando el podio en manos de Isack Hadjar. Con esa experiencia previa en el tintero, Alpine buscará utilizar el mismo mecanismo legal para intentar restituirle a Colapinto los puntos obtenidos en pista.

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