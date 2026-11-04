Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolver esta cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 4 - 28 ÷ 4 + (14 + 7) × 2.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 4 - 28 ÷ 4 + (14 + 7) × 2.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.
14 + 7 = 21
La expresión queda así: 17 × 4 - 28 ÷ 4 + 21 × 2
Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.
17 × 4 = 68 | 28 ÷ 4 = 7 | 21 × 2 = 42
La expresión queda así: 68 - 7 + 42
Ahora sí se completa el cálculo linealmente.
68 - 7 = 61 |
61 + 42 = ?
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En juegos de este estilo, detenerse un segundo para ordenar los pasos ayuda a evitar respuestas impulsivas. Además, practicar con cada problema entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.