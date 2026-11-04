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Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolver esta cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 17 × 4 - 28 ÷ 4 + (14 + 7) × 2.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con restas depende de los signos

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

1) Paréntesis

La suma entre paréntesis se resuelve antes de multiplicar.

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 17 × 4 - 28 ÷ 4 + 21 × 2

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: la clave está en el orden de la cuenta

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 4 = 68 | 28 ÷ 4 = 7 | 21 × 2 = 42

La expresión queda así: 68 - 7 + 42

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

68 - 7 = 61 |

61 + 42 = ?

Resultado final: 103

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En juegos de este estilo, detenerse un segundo para ordenar los pasos ayuda a evitar respuestas impulsivas. Además, practicar con cada problema entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.

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