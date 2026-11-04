Desafío matemático: ¿cuánto tiempo te lleva resolver esta cuenta?

14 + 7 = 21

La expresión queda así: 17 × 4 - 28 ÷ 4 + 21 × 2

2) Multiplicación y división

Se resuelven las operaciones de prioridad media antes de sumar o restar.

17 × 4 = 68 | 28 ÷ 4 = 7 | 21 × 2 = 42

La expresión queda así: 68 - 7 + 42

3) Sumas y restas

Ahora sí se completa el cálculo linealmente.

68 - 7 = 61 |

61 + 42 = ?

Resultado final: 103

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad. En juegos de este estilo, detenerse un segundo para ordenar los pasos ayuda a evitar respuestas impulsivas. Además, practicar con cada problema entrena la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.