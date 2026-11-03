Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva película y es la más vista en todo el mundo

Según la sinopsis oficial en Netflix: "España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo".

A partir de allí, la narración empieza a jugar con las expectativas del espectador. La película utiliza una premisa reconocible dentro del género criminal, pero busca diferenciarse mediante la manera en que organiza los acontecimientos y administra la información.

El planteamiento resulta efectivo porque presenta rápidamente un conflicto y establece una situación de tensión. No necesita dedicar demasiado tiempo a preparar el terreno para que el público comprenda que algo puede salir mal.

Ese mecanismo permite que la película avance sin depender exclusivamente de una sucesión de escenas de acción. La historia también encuentra espacio para introducir sorpresas y modificar la percepción que el espectador tiene sobre lo que está sucediendo.

El fenómeno que sorprendió a Netflix en apenas 48 horas

Netflix lleva años apostando por producciones cinematográficas procedentes de distintos países. La estrategia permitió que historias realizadas en mercados locales encontraran espectadores mucho más allá de sus fronteras originales.

Aunque los grandes éxitos de la plataforma suelen estar asociados a producciones de Hollywood, el catálogo internacional también consiguió generar fenómenos de enorme alcance. Colisión representa uno de esos casos en los que una película española consiguió superar rápidamente las expectativas iniciales.

El largometraje llegó al servicio el viernes 30 de octubre de 2026. Su estreno tuvo una respuesta inmediata y los primeros resultados no tardaron en aparecer.

Durante las primeras 24 horas, la producción alcanzó el primer puesto en 40 territorios. Sin embargo, el crecimiento no se detuvo allí. En la jornada siguiente, el número de países en los que ocupaba la primera posición subió hasta los 64.

De todos modos, alcanzar el número 1 en numerosos países no significa automáticamente convertirse en una de las películas más vistas de toda la historia de Netflix. Para conocer esa dimensión será necesario esperar a las cifras oficiales de visualizaciones.

Dos horas de tensión y entretenimiento que consiguen enganchar

Uno de los aspectos más destacados de Colisión es su capacidad para mantener un ritmo constante.

La película fue valorada como una de las propuestas más entretenidas de Netflix durante 2026. Su principal virtud está en que consigue captar la atención desde el comienzo y sostenerla mediante una narración que introduce nuevos elementos a medida que avanza.

El ritmo también juega a favor de la producción. La narración avanza con energía y procura que cada nuevo acontecimiento tenga alguna consecuencia sobre el desarrollo general.

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

Laia Costa

Karra Elejalde,

Luis Zahera

Tamar Novas

Álvaro Cervantes

Lluís Homar

Tráiler oficial de Colisión en Netflix