En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luis Zahera
Netflix
ESTRENOS

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva película y es la más vista en todo el mundo

"Colisión" se convirtió en uno de los grandes fenómenos en Netflix de Luis Zahera: alcanzó el número 1 en 64 países y sorprendió con un thriller lleno de giros.

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva película y es la más vista en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva película y es la más vista en todo el mundo. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a demostrar que una producción española puede convertirse en un fenómeno internacional. Esta vez, la sorpresa llegó de la mano de Colisión, un thriller que rápidamente despertó el interés de millones de espectadores. La película, vinculada al nombre de Luis Zahera y dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, protagonizó un estreno extraordinario.

Leé también Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana
Netflix: Luis Zahera y José Coronado arrasan con la mejor serie para ver en el fin de semana. (Foto: Archivo)

El resultado llamó especialmente la atención por la velocidad con la que se produjo. Apenas unas horas después de su llegada al servicio de streaming, la película comenzó a escalar posiciones en diferentes territorios. En sus primeras 24 horas ya había alcanzado el primer puesto en 40 países. Al día siguiente, esa cifra aumentó hasta llegar a 64 mercados.

El dato convirtió a Colisión en uno de los estrenos más llamativos de Netflix durante 2026. Pero su rendimiento no fue lo único que despertó interés. También hubo otro factor importante: la película consiguió hacerse un lugar entre las producciones más vistas en Estados Unidos, un mercado especialmente competitivo para los largometrajes que no están rodados originalmente en inglés.

De qué trata Colisión, el nuevo thriller español de Netflix

Uno de los elementos que explican el atractivo de Colisión está relacionado con su punto de partida. La película presenta a un grupo de ladrones que lleva adelante un asalto inesperado a una oficina bancaria.

Según la sinopsis oficial en Netflix: "España, 2013. Tras atracar un banco, un fatal accidente de auto saca a la luz la cara oculta de una banda de ladrones y desvela que las traiciones comenzaron mucho antes del robo".

A partir de allí, la narración empieza a jugar con las expectativas del espectador. La película utiliza una premisa reconocible dentro del género criminal, pero busca diferenciarse mediante la manera en que organiza los acontecimientos y administra la información.

El planteamiento resulta efectivo porque presenta rápidamente un conflicto y establece una situación de tensión. No necesita dedicar demasiado tiempo a preparar el terreno para que el público comprenda que algo puede salir mal.

Ese mecanismo permite que la película avance sin depender exclusivamente de una sucesión de escenas de acción. La historia también encuentra espacio para introducir sorpresas y modificar la percepción que el espectador tiene sobre lo que está sucediendo.

El fenómeno que sorprendió a Netflix en apenas 48 horas

Netflix lleva años apostando por producciones cinematográficas procedentes de distintos países. La estrategia permitió que historias realizadas en mercados locales encontraran espectadores mucho más allá de sus fronteras originales.

Aunque los grandes éxitos de la plataforma suelen estar asociados a producciones de Hollywood, el catálogo internacional también consiguió generar fenómenos de enorme alcance. Colisión representa uno de esos casos en los que una película española consiguió superar rápidamente las expectativas iniciales.

El largometraje llegó al servicio el viernes 30 de octubre de 2026. Su estreno tuvo una respuesta inmediata y los primeros resultados no tardaron en aparecer.

Durante las primeras 24 horas, la producción alcanzó el primer puesto en 40 territorios. Sin embargo, el crecimiento no se detuvo allí. En la jornada siguiente, el número de países en los que ocupaba la primera posición subió hasta los 64.

De todos modos, alcanzar el número 1 en numerosos países no significa automáticamente convertirse en una de las películas más vistas de toda la historia de Netflix. Para conocer esa dimensión será necesario esperar a las cifras oficiales de visualizaciones.

Dos horas de tensión y entretenimiento que consiguen enganchar

Uno de los aspectos más destacados de Colisión es su capacidad para mantener un ritmo constante.

La película fue valorada como una de las propuestas más entretenidas de Netflix durante 2026. Su principal virtud está en que consigue captar la atención desde el comienzo y sostenerla mediante una narración que introduce nuevos elementos a medida que avanza.

El ritmo también juega a favor de la producción. La narración avanza con energía y procura que cada nuevo acontecimiento tenga alguna consecuencia sobre el desarrollo general.

El elenco principal de Colisión con Luis Zahera

  • Laia Costa
  • Karra Elejalde,
  • Luis Zahera
  • Tamar Novas
  • Álvaro Cervantes
  • Lluís Homar

Tráiler oficial de Colisión en Netflix

En pocas palabras

  • Fenómeno en Netflix: La película española "Colisión" alcanzó el número 1 en 64 países.
  • Trama del thriller: Un grupo de ladrones atraca un banco y un accidente revela traiciones.
  • Impacto rápido: El film se destacó como uno de los estrenos más vistos en 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Zahera Netflix
Notas relacionadas
Netflix: Adrián Suar y Griselda Siciliani se lucen con el estreno de la película más esperada
Netflix: Luis Zahera brilla con esta película española que dura menos de 2 horas
Luis Zahera sorprende en Netflix con el personaje que interpreta en la segunda temporada

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar