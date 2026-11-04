José Coronado brilla en Netflix con esta nueva miniserie de 4 capítulos para maratonear

De qué trata la miniserie El problema final en Netflix

La ficción nos traslada a la primavera de 1959. En un pequeño islote cercano a Mallorca, un grupo de huéspedes queda atrapado en un hotel de lujo después de que un temporal impida cualquier posibilidad de abandonar el lugar. Lo que inicialmente parecía una estancia tranquila en un entorno privilegiado se transforma en una pesadilla cuando una turista aparece muerta.

En un primer momento, las circunstancias apuntan a un suicidio. Sin embargo, pronto surgen indicios que conducen hacia una hipótesis mucho más inquietante: podría tratarse de un asesinato. A partir de ese instante, las relaciones entre los huéspedes cambian por completo. Cada conversación adquiere otro significado y cualquier comportamiento extraño puede convertirse en una pista.

El problema es que nadie puede marcharse. El responsable está allí, mezclado entre los demás, y todos tienen motivos para ocultar alguna parte de su historia.

Según el resumen oficial en Netflix: "Un actor en decadencia debe usar las habilidades como detective de su famoso personaje para resolver una muerte sospechosa en un hotel aislado donde todos son sospechosos".

José Coronado se convierte en detective por una inesperada circunstancia

Uno de los grandes atractivos de El problema final es su protagonista. José Coronado interpreta a Basil, un actor que durante años dio vida a Sherlock Holmes en la gran pantalla. Su trayectoria interpretando al célebre detective parece convertirlo en la persona indicada para enfrentarse a un crimen que necesita respuestas.

Pero existe una diferencia fundamental entre representar a un investigador y convertirse en uno de verdad. Basil deberá demostrar que sus conocimientos sobre los métodos de Holmes pueden servirle para resolver un asesinato real.

El personaje se encuentra ante una situación que supera cualquier interpretación cinematográfica. Ya no tiene un guion que le indique qué hacer ni un director que pueda repetir una escena. Frente a él hay personas que mienten, testimonios contradictorios y pistas que pueden conducir a conclusiones equivocadas.

Coronado vuelve a demostrar su capacidad para sostener una historia y construir un personaje con presencia. Basil tiene algo del detective clásico, aunque también carga con la particularidad de ser un hombre que debe descubrir hasta dónde llegan realmente sus habilidades.

El elenco principal de El problema final con José Coronado

Jose Coronado

María Valverde

Martiño Rivas

Gonzalo de Castro

Pepón Nieto

Cristina Kovani

José Condessa

Daniel Holguín

Michael Stobbe

Maribel Verdú

Cuántos episodios tiene El problema final en Netflix

Con cuatro episodios, El problema final presenta una historia breve y fácil de ver. Su duración permite desarrollar la investigación sin convertirla en un relato excesivamente extenso.

La principal virtud está en su capacidad para mantener viva la curiosidad. Siempre queda alguna pregunta por responder, una sospecha que comprobar o una pista que necesita una nueva interpretación.

La explicación final importa, por supuesto, pero también resulta fundamental la manera en que se llega hasta ella. Una historia de misterio necesita que su resolución esté a la altura de las expectativas que fue generando.

Aun así, la propuesta recupera una forma de contar historias que sigue resultando atractiva: aquella en la que cada personaje representa una pieza del rompecabezas y el público tiene la oportunidad de intentar resolverlo antes de conocer la respuesta.

Anuncio del estreno de El problema final en Netflix