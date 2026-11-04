Jubilados y AUH de ANSES en noviembre: escalas actualizadas, bonos vigentes y el detalle total de bolsillo

Este monto se complementa de forma directa con los valores inalterados de la Tarjeta Alimentar ($72.250 para un hijo, $113.299 para dos, y $149.425 para tres o más). Los ingresos netos totales combinados escalan según la estructura familiar:

1 hijo: $127.688,80 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) = $199.938

2 hijos: $255.377,60 (AUH neta) + $113.299 (Alimentar) = $368.676

3 hijos: $383.066,40 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $532.491

4 hijos: $510.755,20 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $660.180

5 hijos: $638.444,00 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $787.869

6 hijos: $766.132,80 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $915.557

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar: nuevos montos y fechas de cobro en enero 2026

¿Quiénes cobran el Complemento Leche y los adicionales complementarios?

Las familias que cuentan con niños menores de 3 años acceden de manera simultánea al Complemento Leche del Plan 1000 Días, cuyo valor se sitúa en $60.203. Este beneficio se deposita de forma automática junto al calendario principal de la asignación, sin requerir gestiones presenciales adicionales. Asimismo, continúan vigentes los canales de asistencia para sectores informales y desempleados bajo los lineamientos habituales de la cartera social.

¿Cómo quedó establecido el calendario de pagos de ANSES para noviembre?

La acreditación de los haberes se realiza de manera escalonada a través de las cuentas bancarias asignadas, según la terminación del Documento Nacional de identidad (DNI):