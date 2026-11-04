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Jubilados y AUH de ANSES en noviembre: escalas actualizadas, bonos vigentes y el detalle total de bolsillo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en noviembre un incremento del 1,93% en los haberes previsionales y en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La medida se combina con la ratificación del bono extraordinario para la jubilación mínima y el depósito conjunto de la Tarjeta Alimentar para las familias con menores a cargo.

Jubilados y AUH de ANSES en noviembre: escalas actualizadas

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa en noviembre un incremento del 1,93% en todas las prestaciones previsionales y asignaciones universales, de acuerdo con la fórmula de movilidad basada en el último registro de inflación informado por el INDEC. Esta actualización se combina con el refuerzo económico de $70.000 para jubilados y la continuidad de la Tarjeta Alimentar junto al Complemento Leche para las familias con menores a cargo.

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¿Cómo quedó el haber neto para jubilados y pensionados en noviembre?

Los jubilados que perciben el haber mínimo reciben un incremento que eleva la base contributiva a $444.158,46. Al sumar el bono extraordinario de $70.000 oficializado por el Gobierno, el total de bolsillo se posiciona en $514.158,46 (sujeto a los descuentos habituales de PAMI).

Por su parte, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzan un total de $425.326,77, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez perciben un neto consolidado de $380.819,42. Las escalas se distribuyen de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: haber de $444.158,46 + Bono de $70.000 = $514.158,46 en mano.

  • PUAM: haber de $355.326,77 + Bono de $70.000 = $425.326,77 en mano.

  • PNC (Invalidez/Vejez): haber de $310.819,42 + Bono de $70.000 = $380.819,42 en mano.

¿Cuáles son los montos netos de la AUH y la Tarjeta Alimentar por cantidad de hijos?

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualiza a un bruto de $159.611 por menor. Aplicando la retención obligatoria del 20% que efectúa el organismo previsional hasta la presentación de libretas escolares y sanitarias, el pago directo efectivo de bolsillo es de $127.688,80 por hijo.

Este monto se complementa de forma directa con los valores inalterados de la Tarjeta Alimentar ($72.250 para un hijo, $113.299 para dos, y $149.425 para tres o más). Los ingresos netos totales combinados escalan según la estructura familiar:

  • 1 hijo: $127.688,80 (AUH neta) + $72.250 (Alimentar) = $199.938

  • 2 hijos: $255.377,60 (AUH neta) + $113.299 (Alimentar) = $368.676

  • 3 hijos: $383.066,40 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $532.491

  • 4 hijos: $510.755,20 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $660.180

  • 5 hijos: $638.444,00 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $787.869

  • 6 hijos: $766.132,80 (AUH neta) + $149.425 (Alimentar) = $915.557

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¿Quiénes cobran el Complemento Leche y los adicionales complementarios?

Las familias que cuentan con niños menores de 3 años acceden de manera simultánea al Complemento Leche del Plan 1000 Días, cuyo valor se sitúa en $60.203. Este beneficio se deposita de forma automática junto al calendario principal de la asignación, sin requerir gestiones presenciales adicionales. Asimismo, continúan vigentes los canales de asistencia para sectores informales y desempleados bajo los lineamientos habituales de la cartera social.

¿Cómo quedó establecido el calendario de pagos de ANSES para noviembre?

La acreditación de los haberes se realiza de manera escalonada a través de las cuentas bancarias asignadas, según la terminación del Documento Nacional de identidad (DNI):

  • Pensiones No Contributivas (PNC): del 11 al 13 de noviembre.

  • Jubilaciones y pensiones mínimas: del 11 al 20 de noviembre.

  • Jubilaciones y pensiones superiores al mínimo: del 24 al 30 de noviembre.

  • AUH y Tarjeta Alimentar: liquidación conjunta en las primeras semanas del cronograma oficial según terminación de DNI.

En pocas palabras

  • ANSES: Aumenta 1,93% las prestaciones y asignaciones en noviembre, con refuerzo de $70.000 para jubilados.
  • Jubilados y AUH: Los haberes mínimos superan los $514.000 y la AUH neta alcanza $127.688,80 por hijo.
  • Complementos y Pagos: Se mantiene la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche; los pagos se escalonan por DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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