Netflix tiene la comedia romántica más popular en Argentina y acaba de estrenarse

Su historial habla por sí solo: ha participado en 27 bodas diferentes, siempre con la misión de que todo salga perfecto. Cada uno de esos eventos deja un recuerdo particular en su armario: vestidos extravagantes, coloridos e incómodos que reflejan cada ceremonia. Jane ha dedicado tanto tiempo a los sueños románticos de otras personas que ha olvidado pensar en los suyos.

El conflicto comienza cuando su rutina se rompe durante una noche caótica. En cuestión de horas debe asistir a dos bodas diferentes en Nueva York, desplazándose de Manhattan a Brooklyn mientras intenta cumplir con cada compromiso.

En medio de esa maratón aparece Kevin Doyle, un periodista que observa con fascinación la extraña situación de esta mujer que parece vivir permanentemente entre bodas. Kevin no tarda en descubrir que Jane guarda un secreto: está enamorada de su jefe.

27 bodas Netflix 2

Un triángulo amoroso que lo cambia todo

El verdadero giro de la historia llega con la aparición de Tess, la hermana menor de Jane. Interpretada por Malin Akerman, Tess representa lo opuesto a su hermana mayor. Es segura, carismática y no tiene problemas en ser el centro de atención.

Su llegada desencadena una cadena de eventos inesperados. George, el jefe de Jane y el hombre del que ella está enamorada en secreto, queda inmediatamente cautivado por Tess. En poco tiempo ambos comienzan una relación.

El golpe emocional para Jane es evidente. Pero la situación se vuelve aún más complicada cuando Tess decide casarse y le pide a su hermana que organice toda la boda.

La película explora entonces un tema universal: el momento en el que una persona debe decidir si seguirá viviendo para complacer a los demás o si finalmente comenzará a elegir su propio camino.

27 bodas Netflix 3

Una comedia romántica muy representativa de los años 2000

27 bodas forma parte de una generación de películas que definieron el género romántico en el cine comercial.

Durante aquella década, Hollywood produjo una gran cantidad de historias centradas en relaciones amorosas, identidades personales y situaciones cotidianas exageradas.

El regreso a Netflix que revive la nostalgia

La llegada de 27 bodas al catálogo de Netflix forma parte de la estrategia de la plataforma de recuperar títulos populares de décadas anteriores. La película está disponible desde el 13 de marzo de 2026 dentro de la programación mensual del servicio.

27 bodas Netflix 4

Este tipo de incorporaciones responde a un fenómeno claro en el streaming: el público busca revisitar películas que marcaron una época.

Las comedias románticas de los años 2000 se han convertido en una especie de refugio emocional para los espectadores que crecieron con ese estilo de cine.

El elenco de la película "27 bodas"

Katherine Heigl

James Marsden

Malin Akerman

Judy Greer

Edward Burns

Melora Hardin

Brian Kerwin

Maulik Pancholy

David Castro

Krysten Ritter

Mirá el tráiler de "27 bodas"