Premios Oscar 2026: quiénes fueron los ganadores

Todos los ganadores a los Oscar 2026

Mejor película

Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson

Mejor director

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor actor

Michael B. Jordan (Sinners)

Michael B. Jordan Foto: REUTERS

Mejor actriz

Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor actriz de reparto

Amy Madigan (La hora de la desaparición - Weapons)

Mejor actor de reparto

Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor film internacional

Sentimental Value de Joachim Trier

Mejor película animada

Kpop Demon Hunters (Las guerreras KPop)

Mejor guion original

Ryan Coogler por Sinners

Mejor guion adaptado

Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

Mejor casting

Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra

Mejor sonido

GarethJohn, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizo y Juan Peralta por F1: la película (F1: the movie)

Mejor cinematografía

Autumn Durald Arkapaw por Sinners

Sin título

Mejor diseño de producción

Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein

Mejor banda de sonido

Ludwig Göransson por Sinners

Mejor vestuario

Kate Hawley por Frankenstein

Mejor edición

Andy Jurgensen por Una batalla tras otra

Mejores efectos especiales

Joe Letteri, Richard Baneham Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y cenizas

Mejores efectos de maquillaje

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein

Mejor corto de ficción

The Singers (empate)

Two People Exchanging Saliva (empate)

Mejor corto animado

The Girl Who Cried Pearls

Mejor documental

Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova)

Mejor corto documental

All the empty rooms (Jshua Seftel y Conall Jones)

Mejor canción original

“Golden”, en KPop Demon Hunters (Las Guerreras Kpop), de EJAE y Mark Sonnenblick