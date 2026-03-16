Premios Oscar 2026: quiénes fueron los ganadores

La Academia de Cine de Hollywood premió lo mejor de la producción cinematográfica de 2025 y Sinners junto a Una batalla tras otra fueron las grandes ganadoras de la noche.
16 mar 2026, 07:43
Premios Oscar 2026: todos los ganadores
La nueva edición de los Premios Oscar 2026 dejó una gala inolvidable para la industria del cine. La ceremonia organizada por la Academy of Motion Picture Arts and Sciences se realizó este domingo 15 de marzo en el emblemático Dolby Theatre, escenario habitual de la premiación más importante de Hollywood.
Entre los grandes protagonistas de la noche, Una batalla tras otra (One Battle After Another) se llevó el premio a Mejor Película y se convirtió en la producción más galardonada de la ceremonia al obtener cinco estatuillas.
También se destacaron Sinners (Pecadores), que obtuvo cuatro premios, y Frankenstein, que sumó tres estatuillas, consolidándose en categorías importantes como guion, dirección, actuación y fotografía.
La 98ª edición de los Oscar contó además con la conducción del reconocido presentador y comediante Conan O’Brien, quien fue el encargado de guiar la noche más importante del cine y aportar humor con sus intervenciones durante toda la gala.
Todos los ganadores a los Oscar 2026
Mejor película
Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson
Mejor director
Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)
Mejor actor
Michael B. Jordan (Sinners)
Mejor actriz
Jessie Buckley (Hamnet)
Mejor actriz de reparto
Amy Madigan (La hora de la desaparición - Weapons)
Mejor actor de reparto
Sean Penn (Una batalla tras otra)
Mejor film internacional
Sentimental Value de Joachim Trier
Mejor película animada
Kpop Demon Hunters (Las guerreras KPop)
Mejor guion original
Ryan Coogler por Sinners
Mejor guion adaptado
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Mejor casting
Cassandra Kulukundis por Una batalla tras otra
Mejor sonido
GarethJohn, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary Rizo y Juan Peralta por F1: la película (F1: the movie)
Mejor cinematografía
Autumn Durald Arkapaw por Sinners
Mejor diseño de producción
Tamara Deverell y Shane Vieau por Frankenstein
Mejor banda de sonido
Ludwig Göransson por Sinners
Mejor vestuario
Kate Hawley por Frankenstein
Mejor edición
Andy Jurgensen por Una batalla tras otra
Mejores efectos especiales
Joe Letteri, Richard Baneham Eric Saindon y Daniel Barrett por Avatar: Fuego y cenizas
Mejores efectos de maquillaje
Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey por Frankenstein
Mejor corto de ficción
The Singers (empate)
Two People Exchanging Saliva (empate)
Mejor corto animado
The Girl Who Cried Pearls
Mejor documental
Mr. Nobody Against Putin (David Borenstein, Pavel Talankin, Helle Faber y Alzbeta Karaskova)
Mejor corto documental
All the empty rooms (Jshua Seftel y Conall Jones)
Mejor canción original
“Golden”, en KPop Demon Hunters (Las Guerreras Kpop), de EJAE y Mark Sonnenblick