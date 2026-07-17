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Accidente en la ruta

Un micro cayó de un puente en Carmen de Areco por el temporal: hay heridos y personas atrapadas

El norte bonaerense soporta un fuerte tormenta de viento y lluvia. El autobús de larga distancia - por circunstancias que se investigan - volcó en la ruta 7 y se precipitó desde una altura de al menos seis metros.

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Un micro de pasajeros volcó y cayó desde una altura importante

Un micro de pasajeros volcó y cayó desde una altura importante, Hay personas atrapadas debajo del vehículo. (Foto:Genitleza DIB)
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Como consecuencia del siniestro, varios pasajeros quedaron atrapados dentro de la unidad y al menos un número indeterminado de personas sufrió heridas.

De acuerdo con la información preliminar, en el colectivo viajaban alrededor de 20 pasajeros cuando, mientras ascendía al puente, una fuerte ráfaga de viento habría hecho perder el control al conductor. El vehículo terminó volcando y precipitándose desde la estructura, lo que provocó un importante operativo de rescate.

Bomberos, personal del SAME, Policía Bonaerense y equipos de emergencia trabajan en el lugar para asistir a los heridos y liberar a quienes permanecen atrapados en el interior del micro. Hasta el momento no trascendió un parte oficial sobre la cantidad exacta de lesionados ni la gravedad de sus heridas.

Uno de los pasajeros, identificado como Maximiliano, relató que el vuelco se produjo cuando el micro subía el puente y aseguró que "aparentemente una ráfaga de viento" fue la que desestabilizó al vehículo. Ese testimonio coincide con las condiciones meteorológicas extremas que afectan a la región desde las últimas horas.

Las autoridades mantienen cortada la circulación en la zona mientras continúan las tareas de rescate y las pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

Ruta 7: un temporal y un grave accidente con un micro de pasajeros

Un grave accidente ocurrió en la madrugada de este viernes sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 135, en la localidad bonaerense de Carmen de Areco, cuando un micro de larga distancia cayó desde un puente que atraviesa el arroyo La Guardia. El siniestro dejó varios heridos, entre ellos un bebé, y motivó un importante operativo de rescate en medio del fuerte temporal que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El colectivo, perteneciente a la empresa Vía TAC, había partido desde la ciudad cordobesa de Laboulaye y la provincia de San Luis con destino final a Moreno, en el conurbano bonaerense. En la unidad viajaban al menos 20 pasajeros cuando, por causas que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control mientras cruzaba el puente y el vehículo terminó precipitándose varios metros hacia un costado de la ruta.

Carmen de Areco. sobre la ruta 7 se produjo el grave accidente del micro de pasajeros. (Foto: A24.com)

Carmen de Areco. sobre la ruta 7 se produjo el grave accidente del micro de pasajeros. (Foto: A24.com)

Bomberos voluntarios, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial de San Andrés de Giles, personal de Corredores Viales y equipos médicos trabajaron durante varias horas para rescatar a los ocupantes y trasladar a los heridos al hospital de Carmen de Areco. Las autoridades confirmaron que, pese a la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales.

Grupos de rescate entre los restos del micro que volcó en Areco. (Foto: Captura de TV)

Grupos de rescate entre los restos del micro que volcó en Areco. (Foto: Captura de TV)

Uno de los pasajeros, identificado como Maximiliano, relató que el micro comenzó a desestabilizarse cuando ascendía al puente y atribuyó el accidente a las intensas ráfagas de viento que azotan la región.

El testigo también reveló un dato que ahora forma parte de la investigación. Según afirmó, uno de los choferes habría intentado abandonar el vehículo cuando advirtió que el accidente era inminente. "Intentó abrir la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran", aseguró, aunque esa información todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades.

El micro volcó en la madrugada y cayó desde un puente sobre la ruta 7 (Foto: Captura de TV)

El micro volcó en la madrugada y cayó desde un puente sobre la ruta 7 (Foto: Captura de TV)

Como consecuencia del operativo de rescate y de las pericias, el tránsito permanecía interrumpido en la zona durante la mañana.

Mientras continúan las tareas para remover el micro siniestrado, los investigadores buscan determinar si las condiciones meteorológicas fueron la principal causa del accidente o si existieron otros factores que contribuyeron al vuelco.

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