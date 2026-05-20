Qué ver en Netflix: se estrena la segunda y última parte de la serie más popular

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Cómo será "Cien años de soledad: segunda parte" en Netflix

Tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, la paz no llegará a Macondo pues los conservadores, temerosos ante las amenazas del coronel Aureliano Buendía, tramarán un atentado que, por azares del destino, traerá al pueblo a la bogotana Fernanda del Carpio. Ella, al casarse con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, le dará a Úrsula Iguarán sus primeros descendientes legítimos.

Mientras tanto, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, atrapado en los manuscritos de José Arcadio Buendía, hará posible los sueños desmesurados del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo. La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

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Con la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, Cien años de soledad reafirma su lugar como una de las obras audiovisuales más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia García Márquez.

Qué reveló el avance oficial de "Cien años de soledad: segunda parte"

Netflix acompañó el anuncio con un avance promocional que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Aunque el video evita revelar detalles concretos de la trama, sí deja ver una atmósfera mucho más intensa y emocional que la de la primera temporada.

Las imágenes muestran escenarios más sombríos, personajes atravesados por el desgaste del tiempo y una sensación permanente de fatalidad alrededor de Macondo.

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También aparecen referencias visuales al aislamiento, la violencia y el paso de las generaciones, elementos fundamentales dentro de la obra original de García Márquez.

El avance reforzó además la idea de que el último episodio funcionará como un gran evento cinematográfico. Netflix decidió incluso otorgarle un tratamiento especial al capítulo final, que llevará como título el mismo nombre de la novela: Cien años de soledad.

Cuándo se estrena el final de "Cien años de soledad" en Netflix

Netflix confirmó oficialmente el calendario completo de estreno:

La primera parte de la segunda temporada llegará el 5 de agosto de 2026 y contará con siete episodios.

El episodio final se estrenará el 26 de agosto de 2026.

El último capítulo llevará el nombre "Cien años de soledad".

Con ese esquema, la plataforma buscará transformar el cierre de la historia en uno de los eventos televisivos más comentados del año.

Avance oficial de "Cien años de soledad: segunda parte" en Netflix