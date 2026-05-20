Netflix estrenó "Carísima", la serie argentina más esperada con apenas 10 episodios

En Carísima, el personaje dejó de ser solamente una figura viral para convertirse en el centro de una ficción propia. La serie muestra una versión mucho más compleja de Caro, atravesada por inseguridades, contradicciones y una necesidad constante de validación externa.

Según el resumen oficial de Netflix: "Caro Pardíaco, una icónica influencer y diva de tiempo completo, lo tiene todo. Pero, en plena crisis de los 30, cae en la trampa del amor romántico".

Mientras intentó sostener la imagen perfecta que construyó durante años, empezó a enfrentarse con una pregunta mucho más incómoda: quién es realmente detrás del personaje.

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El personaje que desata el caos en la vida de Caro Pardíaco

En medio de esa crisis apareció Leo, interpretado por Alex Pelao. El personaje fue presentado como un hombre seductor, misterioso y completamente impredecible.

La propia serie lo describió como un psicópata con múltiples personalidades, y su llegada alteró por completo la vida de Caro.

La protagonista se enamoró casi de inmediato y desde ese momento todo comenzó a desordenarse. Entre situaciones absurdas, vínculos extraños y episodios de paranoia, la historia avanzó hacia un escenario cada vez más caótico.

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La relación entre ambos funcionó como el motor emocional de la serie. Leo representó una mezcla de fascinación y peligro constante. Cada encuentro profundizó todavía más la crisis de identidad de Caro.

Julián Kartun llevó el ADN original del personaje a Netflix

Uno de los puntos más fuertes de Carísima fue la participación directa de Julián Kartun en el desarrollo creativo del proyecto.

El actor y humorista no solamente interpretó nuevamente a Caro Pardíaco, sino que también participó del guion junto a Julián Lucero, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló.

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La serie mantuvo así el tono incómodo, absurdo y exagerado que convirtió al personaje en un fenómeno viral durante los últimos años.

Kartun logró conservar el humor delirante de Caro Pardíaco, pero también profundizó en aspectos mucho más oscuros y emocionales. El resultado terminó construyendo una protagonista tan exagerada como vulnerable.

El equipo detrás de la serie "Carísima" en Netflix

Director : Nano Garay Santaló y Federico Suárez

: Nano Garay Santaló y Federico Suárez Guion : Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló

: Julián Lucero, Julián Kartun, Mariano Rosales y Nano Garay Santaló Asesoría de guion : Malena Pichot

: Malena Pichot Productores Ejecutivos : Flora Fernández Marengo y Nicolás Chausovsky

: Flora Fernández Marengo y Nicolás Chausovsky Director de Producción : Nicolás Abelovich

: Nicolás Abelovich Producida por : Labhouse en asociación con Olga

: Labhouse en asociación con Olga Elenco: Julián Kartun, Alex Pelao, Iara Portillo, Julián Doregger, Anita B Queen, Evitta Luna, Dario Sztajnszrajber, Gastón Pauls, Julián Lucero, Charo López, Malena Pichot

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"Carísima" apostó por 10 capítulos de apenas 10 minutos en Netflix

Uno de los aspectos más novedosos del estreno fue su formato. Netflix decidió lanzar 10 episodios de solo 10 minutos cada uno. La plataforma apuntó así a un tipo de consumo mucho más rápido y compatible con las nuevas formas de mirar contenido.

La serie evitó los tiempos largos y las estructuras tradicionales. Cada episodio avanzó de manera veloz, con diálogos acelerados, escenas caóticas y cambios constantes de ritmo.

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El objetivo fue replicar la sensación de navegar redes sociales: estímulos permanentes, ansiedad visual y sobreinformación.

La decisión también reflejó un cambio cada vez más evidente dentro de las plataformas de streaming, que empezaron a experimentar con formatos más cortos para captar audiencias jóvenes.

La serie "Carísima" llegó a Netflix con sus 10 episodios