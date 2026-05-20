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Diputados: el Gobierno consiguió quórum y busca aprobar los cambios al régimen de Zonas Frías

La Libertad Avanza abrió la sesión especial para debatir el recorte del régimen de subsidios al gas y el paquete de desregulación impulsado por Sturzenegger. Los bloques opositores buscaban que el jefe de Gabinete diera explicaciones sobre su patrimonio.

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Diputados: el Gobierno busca aprobar los cambios al régimen de Zona Fría

Diputados: el Gobierno busca aprobar los cambios al régimen de Zona Fría

El Gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles el quórum necesario en la Cámara de Diputados para avanzar con una agenda legislativa marcada por la discusión sobre el régimen de subsidios para Zonas Frías. El oficialismo busca modificar el esquema en medio de cuestionamientos por su costo fiscal y diferencias entre bloques políticos.

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Además de la reforma energética, el debate incluye el tratamiento de la denominada ley Hojarasca y una serie de proyectos impulsados por La Libertad Avanza.

El oficialismo logró quórum en Diputados, con 129 legisladores, y bloqueó el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Los bloques opositores buscaban que el jefe de Gabinete diera explicaciones sobre su patrimonio. Ante este panorama, tienen dos alternativas: esperar a que termine el primer debate, que duraría unas diez horas, y luego intentar reunir el piso de 129 diputados para abrir otra sesión, o directamente postergar la convocatoria para otro día.

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El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, acusó al oficialismo de "mala fe parlamentaria" por "la trampa" de haber pedido una sesión una hora antes de la convocatoria opositora, y planteó una moción de orden para resolver la superposición de citaciones al recinto, y suspender la primera de ellas.

"Solicitamos que se pase a un cuarto intermedio a las 11, se permita confeccionar el quorum de esta sesión no solamente solicitada sino también convocada por al presidencia de esta cámara y en función de eso, si no hay quórum, se avance al respecto", mocionó el santafesino.

"La mayoría de este recinto expresamos la voluntad de seguir con esta sesión. Por la tanto la moción atípica que acaba de plantearse no debe votarse", contestó la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici.

Acto seguido, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desestimó la moción de orden, al sostener que "no hay un solo antecedente que una sesión especial interrumpa o suspenda otra sesión en toda la historia parlamentaria".

"Y no voy a ser el presidente que autorice esa situación por primera vez en la historia. No ha ocurrido nunca en la historia democrática de esta cámara como lo que están queriendo hacer. La moción del diputado Martínez es improcedente", ratificó.

martin menem

"No vamos a hacer papelones con el reglamento y la Constitución. No bajo mi presidencia", insistió el riojano.

En ese marco, selló un acuerdo de último momento con seis provincias aliadas para que voten a favor de la iniciativa a cambio de subsidios por "zona cálida" al consumo de energía eléctrica.

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