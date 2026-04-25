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Qué ver en Netflix: se estrenó la película más importante del año y todos la estaban esperando

Llegó a Netflix esta nueva película protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton con acción extrema y tensión psicológica.

Qué ver en Netflix: se estrenó la película más importante del año y todos la estaban esperando. (Foto: Archivo)

Qué ver en Netflix: se estrenó la película más importante del año y todos la estaban esperando. (Foto: Archivo)

Netflix vuelve a apostar fuerte con "Ápex", un thriller psicológico cargado de acción que ya se perfila como uno de los estrenos más comentados de la semana. Con Charlize Theron al frente del reparto y bajo la dirección de Baltasar Kormákur, la película propone un juego peligroso donde la presa podría convertirse en el mayor depredador.

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La historia no solo recupera una premisa clásica del cine de acción, sino que la lleva al límite en un entorno salvaje que condiciona cada movimiento de sus personajes. En este escenario, la tensión no da tregua y cada decisión puede marcar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer.

De qué trata "Ápex", la nueva película en Netflix

Un asesino meticuloso. Una víctima aparentemente vulnerable. Esa es la premisa inicial que impulsa la trama. Ben, interpretado por Taron Egerton, elige cuidadosamente a su objetivo: Sasha, una escaladora de élite encarnada por Charlize Theron, que se adentra sola en la naturaleza australiana con la intención de superar un trauma personal.

Lo que comienza como una persecución planificada pronto se transforma en un enfrentamiento imprevisible. La narrativa juega con las expectativas del espectador y cuestiona quién tiene realmente el control. La aparente fragilidad de Sasha esconde una fortaleza que irá revelándose en los momentos más críticos.

Ápex Netflix 1

El resultado es un duelo psicológico donde la tensión crece de forma sostenida, impulsada tanto por la relación entre los personajes como por el entorno hostil que los rodea.

Según el resumen oficial de Netflix: "Una mujer en duelo que busca poner a prueba sus límites en la naturaleza australiana queda atrapada en un retorcido juego mortal con un asesino que la considera su presa".

Rodaje extremo y compromiso total del elenco

Uno de los aspectos más impactantes de Ápex es su apuesta por el realismo. La película se rodó íntegramente en localizaciones naturales, lo que obligó a los actores a enfrentarse a condiciones físicas exigentes.

Ápex Netflix 2

Durante la producción, Charlize Theron sufrió una fractura en el dedo del pie. Sin embargo, continuó rodando sin comunicar la lesión al equipo, demostrando un nivel de compromiso que refuerza la intensidad de su interpretación. A ella se suma Eric Bana, completando un elenco que aporta solidez y credibilidad a una historia donde el desgaste físico y emocional es constante.

El propio rodaje se convirtió en una extensión del relato. Las condiciones extremas no solo fueron parte del decorado, sino que influyeron directamente en las actuaciones, aportando una autenticidad difícil de replicar en estudio.

Un thriller pensado para el entretenimiento total

Más allá de su carga psicológica, Ápex se presenta como una experiencia diseñada para el gran público. La película apuesta por el ritmo, la acción y el espectáculo, sin renunciar a una construcción sólida de personajes.

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El equilibrio entre entretenimiento y profundidad es uno de sus puntos fuertes. La historia mantiene al espectador en constante alerta, mientras desarrolla una dinámica de poder cambiante entre sus protagonistas.

El resultado es una propuesta que funciona tanto como thriller intenso como película de acción, consolidándose como una opción ideal para quienes buscan emociones fuertes.

El impacto de su estreno en Netflix

El lanzamiento de Ápex refuerza la estrategia de Netflix de apostar por producciones originales de alto impacto. La combinación de estrellas internacionales, dirección reconocida y una premisa atractiva la posiciona como uno de los títulos clave del mes.

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Además, su llegada coincide con otros estrenos relevantes dentro de la plataforma, lo que intensifica la competencia por la atención del público. Sin embargo, su propuesta directa y su enfoque en la acción la diferencian claramente.

La película no busca reinventar el género, sino perfeccionar una fórmula que sigue funcionando cuando se ejecuta con precisión.

Tráiler oficial de "Ápex" en Netflix

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