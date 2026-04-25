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Polémica en Alpine: borraron un video de Colapinto en el que mencionaba las Islas Malvinas

La escudería Alpine F1 Team generó polémica tras borrar y luego volver a publicar un video del piloto Franco Colapinto en el que se hacía referencia a las Islas Malvinas.

Polémica en Alpine: borraron un video de Colapinto en el que mencionaba las Islas Malvinas

Polémica en Alpine: borraron un video de Colapinto en el que mencionaba las Islas Malvinas

La escudería francesa Alpine F1 Team quedó envuelta en una polémica luego de publicar y eliminar un video del piloto Franco Colapinto en el que se hacía referencia a las Islas Malvinas. Si bien el material volvió a difundirse en plataformas digitales sin ese fragmento, que fue editado, el detalle no pasó inadvertido y fue interpretado por muchos usuarios como un acto de censura.

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El material original mostraba al joven corredor cantando con entusiasmo el tema “Pa’ la Selección”, del grupo La T y la M. En una de las estrofas, se escuchaba la frase: “Como en Malvinas, preparado pa’ la guerra”, lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios argentinos.

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Sin embargo, horas después de su publicación, el equipo eliminó el video de sus cuentas oficiales de Instagram, Facebook y X.

Luego, volvió a subirlo, pero con una edición puntual: la parte en la que se mencionaban las Islas Malvinas había sido recortada. Muchos seguidores ya habían guardado el clip original, por lo que el cambio quedó en evidencia y generó una ola de cuestionamientos.

Según se informó, el video había sido grabado semanas atrás en Japón, pero fue publicado recién el jueves 24 de abril por la tarde.

El trasfondo del episodio también alimentó las especulaciones. Aunque Alpine pertenece al grupo Renault, su base operativa principal se encuentra en Enstone, Inglaterra, lo que para muchos explica la decisión de eliminar la mención, dado lo sensible que resulta el tema en el contexto británico.

No es la primera vez que el mundo de la Formula 1 queda envuelto en una controversia de este tipo. Meses atrás, la propia categoría había sido cuestionada por publicar un mapa oficial de Sudamérica en el que las Islas Malvinas no aparecían, lo que también generó reclamos por parte de fanáticos argentinos.

Un contexto que suma tensión

malvinas

El episodio del video de Colapinto ocurrió prácticamente en paralelo con la filtración de un correo interno del Pentágono, que reavivó el debate sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En ese mensaje, el asesor Elbridge Colby, vinculado a la administración de Donald Trump, sugería revisar el histórico respaldo de Estados Unidos al Reino Unido, en el contexto de tensiones geopolíticas por la falta de apoyo británico en el conflicto con Irán.

Esto quedó enmarcado en el malestar de la administración de Trump con el primer ministro británico Keir Starmer, a quien el mandatario estadounidense criticó con dureza por su postura, llegando a calificarlo de “cobarde” y a cuestionar el rol militar británico.

Desde Downing Street respondieron para despejar cualquier duda. Un portavoz del gobierno británico afirmó que la posición es clara: la soberanía de las Islas Malvinas reside en el Reino Unido y el derecho a la autodeterminación de los isleños es primordial, una postura que aseguran haber transmitido de forma consistente a todas las administraciones estadounidenses.

En la misma línea, la ministra del Interior británica Yvette Cooper sostuvo que las islas “son británicas”, reafirmando la postura oficial de Londres sobre el archipiélago.

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