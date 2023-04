Uno de los papeles más icónicos de Alan Rickman en la pantalla grande fue su interpretación de Severus Snape en la famosa saga de Harry Potter. El actor se ganó el corazón de los fans de la serie de películas al personificar al misterioso profesor de Hogwarts. A pesar de que su personaje ocupaba un rol antagónico en la historia, Rickman se convirtió en una sensación internacional por su impactante interpretación y por el gran trabajo que hizo para dar vida a uno de los personajes más queridos por el público.

image.png Quién fue Alan Rickman, el actor de Harry Potter a quien Google le dedicó su doodle

Sin embargo, la carrera de Rickman no se limitó a su trabajo en la franquicia de Harry Potter. En 1988, el actor logró captar la atención del público con su papel de Hans Gruber en la película Duro de Matar. Aunque este fue su primer trabajo en el cine, Rickman logró darle vida a uno de los villanos más icónicos que se han visto en la pantalla grande.

Además de su trabajo en el cine y la televisión, Rickman también destacó por su talento en las tablas. A lo largo de su carrera, el actor participó en varias producciones teatrales, incluyendo La Tempestad y Trabajos de Amor Perdidos de William Shakespeare. Pero sin duda, uno de los mayores logros de Rickman en el teatro fue su interpretación del antihéroe Le Vicomte de Valmont en la obra de Broadway Las Amistades Peligrosas. Este papel le valió una nominación al Tony, y fue fundamental para su carrera como actor.

Fuera de su carrera como artista, Alan Rickman también tuvo una vida personal interesante y productiva. Antes de dedicarse a la actuación, Rickman estudió diseño gráfico en el Chelsea College of Art and Design y en el Royal College of Art. Después de graduarse, inició una empresa de diseño con amigos cercanos de la universidad mientras participaba en el club de teatro amateur Group Court.

Sin embargo, a los 26 años, Rickman decidió que su verdadera vocación era la actuación, por lo que se unió a la Royal Academy of Dramatic Art (RADA), una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo. Al cabo de unos años, se unió a la Royal Shakespeare Company, donde actuó en varias producciones teatrales y se consolidó como uno de los actores más talentosos de su generación.