Martita Fort reveló la millonaria suma que puede gastar en una noche en Miami: "La vida es una"

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Martita Fort reconoció su sorpresa al darse cuenta que no había visto bien la carta del lugar donde había salido con la lista de precios y el importe importe que debía abonar en el final, pensando que era mucho menos.

"Me trae el para poner postnet y veo 11 y digo '¿Cómo que 11.000?'. Y me dice 'Claro son tres ceros'. 'Ah no', le digo", reconoció.

Luego el conductor le consultó cuál es el gasto promedio en una noche en Miami y ahí la hija de Ricardo Fort comentó: "Ayer por ejemplo gasté tres lucas, me abaraté un poco".

"Es un numerazo pero tal vez por los números que maneja Martita por noche no es una locura", cerró Fede Bal tras la exorbitante suma de dinero que comentó Martita.

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Martita Fort destrozó a Virginia Gallardo, ex pareja de Ricardo Fort

Martita Fort arremetió otra vez contra Virginia Gallardo y dejó definiciones picantes en una entrevista con el programa La mañana con Moria (El Trece) contra la ex pareja de su padre Ricardo Fort.

“Yo creo que es momento de soltar”, lanzó sin rodeos la joven, dejando en claro que no hay intención de recomponer el vínculo con la actual diputada.

Lejos de esquivar el tema, profundizó en los motivos que las mantienen alejadas: “Creo que ella no me debe nada a mí y yo no le debo nada a ella. Fue una de las ex de mi viejo y no tiene por qué tener relación conmigo y yo con ella. Creo que no tenemos nada que conversar”, expresó la joven con firmeza.

Y reconoció sobre el quiebre en el vínculo: "Todo se puso raro después de una confusión que se dio en un momento, no directamente para con nosotros, pero que sí fue incómoda”.

“Yo creo que Virginia sí usó la imagen de mi papá para salir favorecida. Es obvio. Aprovechó el momento. Sabía que picaba. Nosotros nos conocemos todos, dale”, cuestionó Martita Fort.