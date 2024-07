Reapareció Santi Maratea y dio una terrible noticia: "Estoy asustado..."

"También sabrán algunos que hace 5 años se murió mi mamá también, entonces esto hace que -básicamente- ahora no tengo ni mama ni papa. Hago este video porque trabajo con las redes sociales, y sentía que tenía que contarles esto", explicó.

"¿Cómo estoy? No lo sé la verdad, no lo sé. Un poco asustado, creo. Capaz estoy asustado, capaz me siento muy solo. Esto me hace sentir muy solo, yo de por si, a lo largo de la vida, me comí bastantes desilusiones o traiciones, y soy alguien que hoy me encierro mucho en mí y me cuesta confiar en la gente, incluso en amigos que tengo, aunque no siempre lo digo ni o demuestro", agregó sobre el reciente pasado que siente que le soltaron la mano incluso gente que siente que lo aman.

Maratea se había convertido en el influencer solidario, pero su última campaña para juntar plata para Independiente le trajo muchos dolores de cabeza y lo alejó de la actividad con la que se hizo popular.