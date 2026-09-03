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Murió una querida actriz de Disney a los 33 años y hay conmoción: lo que se sabe al momento de las causas

Conmoción total: murió a los 33 años una reconocida actriz de Disney. Enterate.

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Murió una querida actriz de Disney a los 33 años y hay conmoción: lo que se sabe al momento de las causas

El mundo del espectáculo y, especialmente, los fanáticos de Disney atraviesan horas de profundo dolor. Una reconocida actriz murió a los 33 años, dejando una enorme conmoción entre sus compañeros y entre quienes crecieron viéndola en una de las sagas juveniles más exitosas de la compañía.

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Se trata de Carla Jeffery, la actriz estadounidense que interpretó a Bree Prattle en la franquicia Zombies de Disney Channel, donde se puso en la piel de una porrista de Seabrook High y mejor amiga de Addison, el personaje interpretado por Meg Donnelly.

La actriz murió el 1° de septiembre, aunque la noticia recién fue comunicada 48 horas después. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento, lo que sumó todavía más incertidumbre alrededor de la inesperada noticia.

La confirmación llegó a través de Alexanders Talent Management, la agencia que acompañaba su carrera desde que tenía apenas 12 años. En un sentido mensaje publicado en redes sociales, la definieron como una mujer “hermosa, vibrante e increíblemente talentosa” y destacaron que su sonrisa tenía la capacidad de iluminar cualquier lugar.

“Carla era más que una clienta, era familia”, expresó la agencia al despedirla y pedir respeto por sus familiares y seres queridos en este momento de profundo dolor.

Además, desde la representación recordaron especialmente su paso por Zombies y destacaron que, a través de Bree, Jeffery logró compartir su alegría, humor y personalidad con espectadores de todo el mundo.

La actriz había nacido el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas, y llevaba más de dos décadas vinculada con la actuación. Comenzó a trabajar profesionalmente cuando tenía apenas 12 años, una edad en la que inició el camino que posteriormente la llevaría a convertirse en una de las caras reconocibles del universo juvenil de Disney.

Su debut en el cine llegó en 2006 con Chica XXL (Phat Girlz), protagonizada por Mo'Nique, donde interpretó la versión infantil del personaje principal.

Con el tiempo, sumó participaciones en distintas series y producciones. Entre ellas estuvieron Curb Your Enthusiasm, donde interpretó a Keysha Black en diez episodios, además de Southland, iCarly, Buena suerte, Charlie, A todo ritmo, Amigas cuando sea, Scream Queens, Exnovia loca, Suburgatorio y American Vandal.

Pero el papel que terminaría marcando especialmente su carrera llegó en 2018, cuando fue convocada para formar parte de Zombies.

Jeffery interpretó a Bree, una porrista de Seabrook High y amiga cercana de Addison. Participó de las películas estrenadas en 2018, 2020 y 2022, además de ponerle voz al personaje en ZOMBIES: La serie re-animada, estrenada en 2024.

De esta manera, Bree terminó convirtiéndose en el personaje con el que una generación identificó a Carla Jeffery, quien quedó estrechamente vinculada al universo de Disney Channel.

Su último crédito como actriz fue en 2025, cuando participó de un episodio de la serie de audio Asanté.

La noticia provocó rápidamente una ola de mensajes de despedida entre quienes compartieron elenco con ella.

Chandler Kinney, quien interpretó a Willa en Zombies, la recordó como “la persona más dulce” y destacó la energía positiva que llevaba a cada jornada de rodaje.

Milo Manheim, protagonista de la saga, también expresó su dolor: “Carla, la persona más dulce, amable y amorosa. Te quiero”.

Por su parte, Trevor Tordjman, quien interpretó a Bucky, recordó su energía y su espíritu únicos, mientras que Baby Ariel, intérprete de Wynter, compartió un emotivo mensaje de despedida.

En pocas palabras

  • Murió Carla Jeffery: La actriz estadounidense de la saga "Zombies" de Disney Channel falleció a los 33 años.
  • Carrera y Legado: Conocida por su papel de Bree Prattle, participó en tres películas y una serie animada de la franquicia.
  • Despedida Emotiva: Compañeros de elenco y su agencia de representación la recordaron como una persona talentosa y dulce.
Resumen generado por Thinkindot AI
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