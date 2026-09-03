Oficial por Milei y Pettovello: la gran noticia que todos los JUBILADOS y PENSIONADOS estaban esperando

Descuentos para jubilados de ANSES: cómo funciona el beneficio

El sistema contempla una serie de promociones que no son idénticas para todos los comercios. Cada cadena establece su propio porcentaje de descuento, los productos incluidos, los eventuales topes y las condiciones de acumulación.

Por ese motivo, antes de realizar una compra resulta conveniente revisar qué beneficio corresponde al establecimiento elegido. Una misma persona puede encontrar porcentajes diferentes dependiendo del supermercado al que concurra.

En algunos casos, la promoción se aplica directamente al momento de pagar. En otros, el mecanismo funciona mediante un reintegro posterior, por lo que es importante conocer previamente la modalidad de la oferta.

Otro aspecto fundamental son las exclusiones. Algunas cadenas dejan fuera determinados productos, especialmente carnes, electrodomésticos o marcas seleccionadas.

También existen promociones que no establecen un límite máximo de devolución, mientras que otras fijan topes por operación o por mes.

Supermercados con descuentos para jubilados: las principales cadenas adheridas

Dentro de la red de beneficios aparecen algunas de las cadenas de supermercados más conocidas del país. Los porcentajes pueden cambiar según las condiciones vigentes, por lo que los beneficiarios deben verificar los términos antes de efectuar una compra.

Entre las alternativas disponibles se encuentran Disco, Jumbo, Vea, Josimar, Toledo, Coto, La Anónima, Super CAS/FASA, Carrefour, Día y Changomas, además de una extensa cantidad de comercios adheridos.

La diversidad de opciones permite que el beneficio no quede concentrado únicamente en las grandes superficies comerciales. Para muchos jubilados, los comercios de proximidad pueden resultar una alternativa especialmente útil debido a la cercanía con el domicilio.

Disco, Jumbo y Vea: descuentos en todos los rubros

Las cadenas Disco, Jumbo y Vea ofrecen una promoción que contempla un 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo expresamente las compras de carnes.

Además, determinados productos pueden acceder a una reducción adicional. En particular, se contempla un 20% extra para artículos de perfumería y limpieza.

Uno de los aspectos destacados de esta promoción es que no cuenta con un tope de reintegro, aunque existe una condición importante: el beneficio no se acumula con otras promociones.

Por eso, quienes planifiquen una compra de gran volumen deberían comparar el descuento disponible con otras ofertas vigentes para determinar cuál alternativa resulta más conveniente.

Josimar y Toledo: opciones con hasta 15% de descuento

Entre las propuestas con mayor porcentaje de ahorro aparece Josimar, que contempla un 15% de descuento en todos los rubros.

En este caso tampoco se establece un tope de reintegro, aunque el beneficio no es acumulable con otras promociones.

Por su parte, Toledo también ofrece un descuento del 15%, pero con algunas exclusiones. La promoción no alcanza a carnes, electrodomésticos ni determinadas marcas seleccionadas.

Al igual que en otras cadenas, no existe un tope máximo de devolución, aunque tampoco se permite acumular el beneficio con otras ofertas.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: qué productos quedan excluidos

Otra alternativa para los beneficiarios de ANSES aparece en Coto, La Anónima y Super CAS/FASA.

Estas cadenas contemplan un 10% de descuento general, aunque existen categorías que quedan fuera de la promoción.

Entre las principales exclusiones se encuentran carnes, electrodomésticos y algunas marcas seleccionadas. La ventaja es que el beneficio no tiene un límite máximo de devolución.

La falta de tope puede convertirse en un elemento relevante para aquellos jubilados que realizan compras grandes, aunque siempre es necesario tener presente que la promoción no puede combinarse con otras ofertas.

Carrefour: 10% de descuento con un tope determinado

En Carrefour, el beneficio contempla un 10% de descuento en los rubros alcanzados por la promoción.

Sin embargo, en este caso sí existe un límite máximo: el ahorro tiene un tope de $35.000.

Además, la promoción deja fuera de su alcance determinados productos, entre ellos carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas.

La existencia de un tope hace que el beneficio tenga un rendimiento diferente según el monto de la compra. Para operaciones pequeñas o medianas, el límite puede no representar una restricción, mientras que en compras de mayor valor resulta importante tenerlo en cuenta.

Día: reintegro del 10% y posibilidad de acumular promociones

La cadena Día presenta una modalidad diferente dentro del esquema. El descuento alcanza el 10% en todos los rubros y funciona mediante un reintegro.

El límite establecido es de $2.000 por transacción.

A diferencia de varias de las otras alternativas, este beneficio puede acumularse con otras promociones, una característica que puede resultar especialmente interesante para quienes buscan maximizar el ahorro.

En estos casos, revisar las ofertas vigentes antes de comprar puede permitir combinar distintos beneficios y conseguir una reducción mayor sobre el precio final.

Changomas: descuento con límite por compra y por mes

En Changomas, la promoción también alcanza el 10%, aunque existen exclusiones para carnes, electrodomésticos y determinadas marcas.

El beneficio tiene un tope de $1.000 por transacción y, además, establece un límite acumulado de $15.000 mensuales.

La diferencia con otras cadenas radica precisamente en estos límites. Para quienes realizan compras frecuentes, puede ser conveniente llevar un registro de los reintegros obtenidos durante el mes para saber cuánto del cupo disponible ya fue utilizado.

Más de 7.000 comercios adheridos ofrecen descuentos

El programa también contempla una amplia red de más de 7.000 comercios adheridos, lo que extiende el beneficio más allá de las grandes cadenas de supermercados.

En estos establecimientos se ofrece un 10% de descuento en todos los rubros, con un tope de $1.000 por transacción mediante reintegro.

En este caso, la promoción es acumulable y no contempla exclusiones de productos.

Esta característica puede ser particularmente útil para quienes prefieren realizar compras pequeñas y frecuentes en comercios ubicados cerca de sus hogares.

Reintegros bancarios para jubilados: cómo se pueden sumar al descuento

El ahorro no necesariamente termina con la promoción del supermercado. Algunos bancos cuentan con beneficios adicionales para clientes que cobran sus haberes previsionales en esas entidades.

Esto abre la posibilidad de que una compra pueda beneficiarse de una promoción comercial y, dependiendo de las condiciones, de un reintegro bancario.

Sin embargo, es importante distinguir entre ambas ventajas. No todos los descuentos son acumulables, y cada entidad financiera establece sus propias condiciones respecto del medio de pago, la tarjeta utilizada, los límites y los comercios alcanzados.

Por eso, antes de pagar, conviene comprobar qué promoción se encuentra vigente y mediante qué modalidad debe realizarse la operación.

Banco Nación: 5% de reintegro adicional

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación pueden acceder a un 5% de reintegro adicional cuando abonan sus compras mediante BNA+ MODO, utilizando tarjeta de débito o crédito.

El beneficio tiene un tope de $20.000 mensuales.

Para aprovecharlo, no alcanza simplemente con ser cliente del banco: el usuario debe cumplir con las condiciones de la promoción y utilizar el mecanismo de pago indicado.

La existencia de un límite mensual también hace recomendable organizar las compras, especialmente para quienes realizan varias operaciones durante el mes.

Banco Galicia: hasta 25% de reintegro

Otra de las alternativas aparece para los titulares que perciben sus haberes en Banco Galicia.

En determinadas condiciones, pueden obtener hasta un 25% de reintegro adicional pagando mediante MODO desde la aplicación Galicia con tarjeta de crédito.

El beneficio establece un tope de $20.000 mensuales y también contempla la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

Se trata de una alternativa que puede potenciar el ahorro, aunque nuevamente resulta fundamental revisar los requisitos específicos antes de concretar la operación.

Cuentas remuneradas: otra alternativa para el dinero de jubilados

Además de los descuentos aplicados sobre las compras, existen herramientas financieras que permiten obtener rendimiento sobre el dinero depositado.

Las cuentas remuneradas ofrecen la posibilidad de generar rendimientos diarios sobre el saldo disponible, dependiendo de las condiciones y de la tasa ofrecida por cada entidad.

Para una persona que recibe su jubilación o pensión y mantiene parte del dinero en su cuenta bancaria durante algunos días, esta herramienta puede representar una alternativa para obtener un rendimiento sobre fondos que permanecen depositados.

Las condiciones no son iguales en todos los bancos. Las tasas nominales anuales (TNA), los límites de remuneración, los requisitos y las características de cada cuenta deben consultarse directamente con la entidad correspondiente.

Por ese motivo, antes de elegir dónde mantener los fondos, es recomendable comparar las condiciones vigentes y verificar qué rendimiento ofrece cada alternativa.

Jubilados ANSES: cómo aprovechar mejor los descuentos

La variedad de promociones hace que el ahorro final dependa no solamente del porcentaje anunciado, sino también de cómo, dónde y cuándo se realiza la compra.

Una estrategia útil consiste en comparar primero las condiciones de las distintas cadenas. Un supermercado puede ofrecer un descuento porcentualmente superior, mientras que otro puede permitir acumular promociones o tener menos restricciones sobre los productos.

También es importante prestar atención a los topes por operación y mensuales. Un descuento del 10% con un límite bajo puede resultar menos beneficioso que otro porcentaje similar sin tope cuando se realiza una compra de mayor volumen.

El medio de pago también juega un papel central. En determinados casos, pagar con una tarjeta o mediante una aplicación bancaria puede habilitar un reintegro adicional.

Por último, las personas beneficiarias deberían revisar las condiciones antes de cada compra, ya que las promociones comerciales y bancarias pueden modificarse.

En definitiva, los descuentos para jubilados y pensionados de ANSES representan una herramienta adicional para reducir el impacto de los gastos cotidianos, especialmente en un contexto en el que alimentos, productos de limpieza y artículos de uso diario ocupan una parte importante del presupuesto familiar.

La clave está en conocer las condiciones de cada establecimiento, identificar los productos alcanzados, controlar los topes y verificar si el beneficio puede combinarse con otras promociones. De esta manera, el mismo gasto puede generar un ahorro mayor cuando se utilizan de forma estratégica los descuentos comerciales y los reintegros bancarios disponibles.