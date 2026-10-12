Ricardo Darín brilla en Netflix con esta película argentina y es ideal para ver en pareja

Después de atravesar una crisis existencial, la pareja toma una decisión que cambiará su rutina: separarse para descubrir cómo es la vida sin el otro. La idea aparece como una oportunidad para recuperar la independencia, explorar nuevas experiencias y comprobar qué hay más allá de una relación que ocupó buena parte de sus vidas.

Al principio, la separación parece abrir un mundo de posibilidades. Marcos y Ana se enfrentan a una etapa desconocida, marcada por la libertad de tomar decisiones individuales y la posibilidad de conocer otras personas. Sin embargo, el entusiasmo inicial comienza a transformarse a medida que ambos descubren que la soltería no siempre responde a las expectativas que habían construido.

Para Ana, la nueva vida empieza a volverse rutinaria. Marcos, por su parte, experimenta esa etapa como una verdadera pesadilla. Las diferencias entre sus experiencias permiten que la película explore las distintas maneras de afrontar una ruptura y las contradicciones que aparecen cuando una relación de tantos años llega a su fin.

La trama avanza entre citas fallidas, encuentros inesperados y situaciones que combinan humor con momentos de reflexión. En ese recorrido, los protagonistas se enfrentan a preguntas sobre sus propias decisiones y sobre el lugar que ocupa el amor después de compartir tantos años con una misma persona.

Ricardo Darín y Mercedes Morán protagonizan una historia sobre el amor y el paso del tiempo

Uno de los principales atractivos de El amor menos pensado es el encuentro entre Ricardo Darín y Mercedes Morán, dos reconocidos intérpretes del cine argentino que encabezan la historia como una pareja de larga trayectoria.

Darín interpreta a Marcos, un hombre que se enfrenta a una realidad muy diferente de la que imaginaba cuando decidió separarse. La libertad que parecía prometedora comienza a mostrar un costado menos atractivo, mientras las nuevas experiencias lo obligan a reconsiderar sus expectativas.

Morán, en el papel de Ana, atraviesa un proceso propio. La separación le permite explorar una vida diferente, aunque el entusiasmo inicial pierde fuerza con el paso del tiempo. Su personaje representa otra manera de experimentar el cambio y de descubrir que la independencia también puede traer situaciones inesperadas.

La película encuentra buena parte de su fuerza en ese contraste. Los protagonistas no atraviesan la ruptura de la misma manera y sus experiencias muestran que una decisión compartida puede tener consecuencias muy diferentes para cada integrante de la pareja.

El resultado es una comedia romántica que utiliza situaciones cotidianas para abordar temas reconocibles. La relación entre Marcos y Ana funciona como el eje de una narración que combina momentos humorísticos con interrogantes sobre la vida en pareja.

Cuánto dura El amor menos pensado y por qué es ideal para ver el fin de semana

La película tiene una duración de 136 minutos. Es una propuesta para quienes disponen de una tarde o una noche tranquila y quieren dedicarle tiempo a una historia que se desarrolla a través de las experiencias personales de sus protagonistas.

Por su tono y su temática, puede ser una opción para disfrutar durante un día nublado, especialmente para quienes prefieren las películas que combinan entretenimiento con conflictos reconocibles. La trama se apoya en experiencias vinculadas con la convivencia, las relaciones sentimentales y el paso del tiempo, sin depender de grandes acontecimientos para sostener el interés.

Además, la presencia de Darín y Morán aporta un atractivo adicional para el público que sigue sus trabajos. Los dos actores encabezan una historia centrada en personajes adultos que deben revisar sus decisiones y adaptarse a una realidad distinta de la que conocían.

Para quienes buscan una comedia romántica argentina en Netflix, El amor menos pensado reúne una historia de pareja, un elenco reconocido y una duración que permite organizar una sesión completa de cine en casa.

Tráiler de El amor menos pensado