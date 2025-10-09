En vivo Radio La Red
Revelaron el verdadero motivo por el que Tomás Yankelevich llegó en silla de ruedas al país

Se supo la verdad detrás de la llegada de Tomás Yankelevich llegó en silla de ruedas al país. Enterate.

Revelaron el verdadero motivo por el que Tomás Yankelevich llegó en silla de ruedas al país

El regreso de Tomás Yankelevich a la Argentina generó un fuerte impacto. El productor televisivo, hijo de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, fue visto en el aeropuerto de Ezeiza llegando desde Miami y siendo trasladado en silla de ruedas, una imagen que rápidamente recorrió los medios y las redes.

El regreso ocurre apenas semanas después de la trágica muerte de su hija de 7 años, ocurrida el 28 de julio en un accidente náutico en Estados Unidos. Las cámaras de LAM captaron el momento exacto en el que Tomás descendía del avión, solo y con una evidente dificultad para caminar.

“Tomás Yankelevich vino a la Argentina, viajó solo y fue visto en silla de ruedas”, relató Ángel de Brito en su programa. “Tras la trágica muerte de su hija, vino a reunirse con su padre, Gustavo Yankelevich”, agregó el conductor.

Según explicó De Brito, Yankelevich sufrió una lesión jugando al pádel, motivo por el cual debió ser operado antes de viajar. A pesar de la reciente intervención, el productor decidió emprender el vuelo hacia Buenos Aires, lo que obligó a que fuera trasladado en silla de ruedas al aterrizar.

Tomás tenía una bota ortopédica, detalló el conductor, al contar que el equipo de producción observó en las imágenes que su pierna estaba inmovilizada. “Viajó igual, a pesar de todo, para poder reencontrarse con su familia”.

La periodista Laura Ubfal sumó otro detalle que llamó la atención: Yankelevich habría cambiado su pasaje de primera clase para viajar en clase turista, en un intento por mantener un perfil bajo y evitar ser reconocido. “Aparentemente lo hizo para no llamar la atención”, explicó Ubfal en su sitio.

El viaje de Yankelevich se da en uno de los momentos más difíciles de su vida. La muerte de su hija conmocionó al país y también al mundo del espectáculo, donde tanto él como su familia son figuras queridas y respetadas.

La niña perdió la vida el pasado 28 de julio en un trágico accidente náutico en Estados Unidos, cuando una embarcación colisionó durante un paseo familiar. Desde entonces, tanto Tomás como su entorno se mantuvieron en absoluto silencio.

Este regreso, según señalaron en LAM, también tendría motivos laborales y familiares. “Podría haber una reunión con Gustavo Yankelevich vinculada a la venta de Telefe”, deslizaron en el programa, recordando que el apellido Yankelevich siempre estuvo asociado a la historia grande de la televisión argentina.

