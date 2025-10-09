Revelaron el verdadero motivo por el que Tomás Yankelevich llegó en silla de ruedas al país

“Tomás tenía una bota ortopédica”, detalló el conductor, al contar que el equipo de producción observó en las imágenes que su pierna estaba inmovilizada. “Viajó igual, a pesar de todo, para poder reencontrarse con su familia”.

La periodista Laura Ubfal sumó otro detalle que llamó la atención: Yankelevich habría cambiado su pasaje de primera clase para viajar en clase turista, en un intento por mantener un perfil bajo y evitar ser reconocido. “Aparentemente lo hizo para no llamar la atención”, explicó Ubfal en su sitio.

El viaje de Yankelevich se da en uno de los momentos más difíciles de su vida. La muerte de su hija conmocionó al país y también al mundo del espectáculo, donde tanto él como su familia son figuras queridas y respetadas.

La niña perdió la vida el pasado 28 de julio en un trágico accidente náutico en Estados Unidos, cuando una embarcación colisionó durante un paseo familiar. Desde entonces, tanto Tomás como su entorno se mantuvieron en absoluto silencio.

Este regreso, según señalaron en LAM, también tendría motivos laborales y familiares. “Podría haber una reunión con Gustavo Yankelevich vinculada a la venta de Telefe”, deslizaron en el programa, recordando que el apellido Yankelevich siempre estuvo asociado a la historia grande de la televisión argentina.