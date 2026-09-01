Ricardo Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica que enamora a todos

¿De qué trata El amor menos pensado en Netflix?

Marcos y Ana llevaban 25 años de matrimonio. Habían construido una vida juntos y formado una familia. Durante mucho tiempo, esa estructura había definido gran parte de su rutina. Pero la partida de su hijo modifica el escenario.

Cuando él se va a España para continuar sus estudios, ambos quedan frente a frente con una realidad que ya no pueden ignorar. Los protagonistas comprenden que la relación se había desgastado.

El amor menos pensado no presenta una ruptura como un acontecimiento extraordinario. La muestra como parte de un proceso personal que puede aparecer después de muchos años de convivencia.

Según el resumen oficial de Netflix: "Tras veinticinco años de casados, una aburrida pareja se separa para vivir de nuevo como solteros, pero el entusiasmo inicial pronto da paso a profundas incertidumbres".

Ricardo Darín y Mercedes Morán, una dupla central para la historia

Uno de los grandes atractivos de El amor menos pensado es la presencia de Ricardo Darín y Mercedes Morán.

Los dos protagonizan esta historia centrada en un matrimonio que debe redefinir su relación después de un cuarto de siglo juntos. La dinámica entre sus personajes resulta fundamental para que la película funcione.

Marcos y Ana no son presentados como figuras alejadas de la realidad. Por el contrario, atraviesan situaciones relacionadas con los vínculos, las expectativas y los cambios que pueden aparecer en cualquier momento de la vida.

La experiencia de ambos actores permite que la historia combine humor y momentos de reflexión. A lo largo de la película, los personajes descubren que comenzar de nuevo puede ser mucho más complejo de lo que imaginaban.

Ese recorrido es uno de los ejes principales de esta comedia romántica argentina disponible en Netflix.

Una comedia romántica que habla de amor, deseo y nuevos comienzos

En El amor menos pensado, la separación no representa solamente un punto final. También funciona como el comienzo de una nueva etapa.

Los protagonistas tendrán que descubrir qué quieren. Y deberán hacerlo en un momento de sus vidas en el que ya acumulan experiencias, recuerdos y una larga historia en común. Ese es uno de los aspectos que diferencia a la película.

Después de 25 años de matrimonio, volver a empezar no será una tarea sencilla. Pero la película muestra que los cambios pueden abrir caminos que antes parecían imposibles.

El deseo, los vínculos y la necesidad de sentirse acompañado vuelven a ocupar un lugar central.

Todo ocurre mientras los protagonistas intentan comprender qué significa realmente estar solos y qué lugar ocupa el amor en esta nueva etapa.

El elenco principal de El amor menos pensado

Ricardo Darín

Mercedes Morán

Claudia Fontán

Luis Rubio

Andrea Pietra

¿Cuánto dura El amor menos pensado en Netflix?

El amor menos pensado tiene una duración de 2 horas y 9 minutos.

La película combina escenas humorísticas con una mirada sobre las transformaciones que puede experimentar una pareja después de muchos años.

Por eso puede resultar una opción interesante para quienes buscan algo más que una historia romántica convencional. Netflix incluye una producción que utiliza la comedia para hablar de cuestiones profundas.

Tráiler oficial de El amor menos pensado